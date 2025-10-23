Rolls-Royce presenta el automóvil más exclusivo: ¡se necesitan 100 años para fabricarlo!

VIVA – Celebrando el siglo de existencia de su modelo icónico, Rolls-Royce presenta Fantasma Colección Privada Centenario yang exclusivo. Móvil Se dice que esta edición limitada ultra exclusiva de cuatro ruedas es la obra maestra más elaborada e histórica de la historia. historia el fabricante británico.

Sólo se produjeron 25 ejemplares de este automóvil en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los Rolls-Royce más raros jamás fabricados. El proceso de desarrollo duró más de tres años con un total de 40.000 horas de trabajo, involucrando a los mejores diseñadores y artesanos del mundo del automóvil.

Colección privada del centenario del Rolls-Royce Phantom

100 años de éxito fantasma

El Rolls-Royce Phantom nació por primera vez en 1925 y desde entonces se ha convertido en un símbolo de lujo, elegancia y poder entre aristócratas y coleccionistas.

Para celebrar su centenario, la ambición de Rolls-Royce es crear algo que no sólo represente el pasado, sino que también inmortalice el largo recorrido de este modelo como icono automovilístico mundial.

Diseño exterior clásico envuelto en lujo

Rolls-Royce diseñó la apariencia de la Phantom Centenary Private Collection con un tema de “contraste elegante” utilizando un color exclusivo de dos tonos: Arctic White en la parte superior y Black Diamond en la parte inferior.

La pintura utilizada no es pintura común y corriente. Rolls-Royce mezcló micropartículas de vidrio en la capa de pintura para proporcionar un brillo suave y un efecto reflectante. lujoso bajo la luz del sol.

En el frente, la icónica estatua del “Espíritu del Éxtasis” está hecha de oro de 18 quilates, mientras que la base de la estatua está chapada en oro puro de 24 quilates. No solo eso, cada emblema de Rolls-Royce en este automóvil se hizo manualmente con una combinación de esmalte blanco y oro puro.

Interior: un museo ambulante de detalles inigualables

Tan pronto como ingresa a la cabina, inmediatamente siente la atmósfera de lujo. Rolls-Royce llama al interior de este automóvil un “museo en movimiento”, porque cada parte del interior cuenta la historia del viaje de 100 años del Phantom.

Interior Mobil Rolls-Royce Phantom Centenary Colección Privada

Las plazas traseras son uno de los principales atractivos. El respaldo del asiento presenta tres capas de diseño:

– El fondo es una imagen de archivo de alta resolución que representa la historia del Phantom I.

– La capa intermedia contiene ilustraciones de Fantasmas de varias generaciones, realizadas mediante técnicas de impresión y bordado digital.