Rolls-Royce equipa al Vietjet con un motor súper eficiente, equivalente a un automóvil deportivo

Jacarta – Rolls-Royce amplía su presencia en la industria de la aviación comercial con nuevos contratos por valor de miles de millones de dólares. Fabricante máquina de Inglaterra firmó un acuerdo con aerolínea Vietnam suministrará 92 motores Trent 7000, así como servicios de mantenimiento TotalCare.

Este paso es parte de los esfuerzos para modernizar la flota y aumentar la eficiencia de la aviación en la región de Asia y el Pacífico. El motor Trent 7000 es la última generación de Rolls-Royce, desarrollado específicamente para aviones de fuselaje ancho.

Con una eficiencia de combustible hasta un 10 por ciento mejor que la generación anterior, este motor está diseñado para reducir las emisiones y los niveles de ruido, al tiempo que mejora el rendimiento en largas distancias. El enfoque es similar a la tendencia de eficiencia en el mundo del automóvil, combinando un alto rendimiento con un consumo de energía más eficiente.

Acuerdo de cooperación de Vietjet con Rolls Royce

Paralelamente al acuerdo, la aerolínea vietnamita también encargó 100 unidades del Airbus A321neo, un avión conocido por su ligereza y eficiencia. Una combinación de aviones energéticamente eficientes y motores de alta tecnología de Rolls-Royce Se espera que pueda aumentar la productividad de la flota y al mismo tiempo ampliar el alcance de los vuelos a Europa.

Desde una perspectiva operativa, la incorporación de esta nueva flota fortalecerá la conectividad aérea en la región de Asia y el Pacífico, incluidas las rutas que conectan Yakarta y Bali con Hanoi y la ciudad de Ho Chi Minh. Con una mejor eficiencia del motor, las aerolíneas tienen la oportunidad de ofrecer vuelos de media y larga distancia con menores costos operativos y una experiencia de vuelo más cómoda para los pasajeros.

El director de atención al cliente de Rolls-Royce Civil Aerospace, Ewen McDonald, dijo que su partido estaba entusiasmado por apoyar la expansión de la aerolínea desde Vietnam.

«Mediante este acuerdo, estamos dispuestos a acompañar cada etapa de su crecimiento y garantizar que el rendimiento de la flota siga siendo óptimo», afirmó en un comunicado oficial recibido por VIVA Otomotif el jueves 6 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, la presidenta de la aerolínea, Nguyen Thi Phuong Thao, cree que esta colaboración no es sólo un contrato comercial, sino un paso importante hacia una aviación sostenible.

«Queremos brindar una experiencia de vuelo segura, cómoda y eficiente, mientras conectamos más países y culturas», dijo.

Este histórico acuerdo fue anunciado coincidiendo con la visita oficial del Secretario General de Vietnam, To Lam, al Reino Unido, que también marcó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países.