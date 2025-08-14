Rolex cientos de millones de premios PRABOWO, usó Jay Idzes cuando se une oficialmente a Sassuolo

Yakarta, Viva – Capitán Equipo nacional indonesio, Jay idzes Use un premio del presidente Prabowo cuando se presentó como un nuevo jugador en el club de la Serie A, Sassuolo.

Leer también: Drama en Sidoarjo! Shin Tae-yong regresa a Indonesia para derrotar a Garuda Muda



El jugador de 25 años se mudó oficialmente de Venezia a Sassuolo en la ventana de transferencia de verano de 2025. Con un valor de transferencia de RP 151.5 mil millones más una bonificación.

Sin detenerse allí, Jay recibirá un salario anual de 1.1 millones de euros o alrededor de Rp20.83 mil millones. Idzes ahora posee el récord como el jugador indonesio más caro de la historia.

Leer también: ¡Francamente! Sty llama la oportunidad para que el equipo nacional indonesio pase la Copa del Mundo menos del 30 por ciento



Curiosamente, en el momento de firmar el contrato, fue visto usando Rolex GMT Master II «Sprite» Versión zurda con brazalete de ostras, un premio especial del presidente Prabowo Subianto.

Leer también: Ahy recibió una tarea especial de Prabowo, complete el proyecto de tren rápido de Yakarta-Surabaya



Prabowo otorgó el premio de lujo después de que Jay y el equipo de Garuda derrotaron al equipo nacional chino en el partido de clasificación de la Copa Mundial 2026 el 5 de junio de 2025.

Basado en la búsqueda de Viva en el sitio web oficial de Rolex, este reloj de lujo tiene un precio de RP. 181 millones a RP. 300 millones, dependiendo de la serie y las especificaciones. Se sabe que este modelo es raro y es el objetivo de los coleccionistas de relojes en todo el mundo.



Rolex Relojes para jugadores del equipo nacional Foto : La pantalla de Instagram de Justin Hubner

El salario de Jay Idzes sube 4 veces en Sassuolo

Citando informes de Tuttomercato, los salarios de Jay Idzes en Sassuolo aumentaron casi cuatro veces el salario que recibió en Venezia. En su antiguo club, Bang Jay fue de solo 300 mil euros o alrededor de Rp5.6 mil millones.

Esto se considera comparable a su aparición en la parrilla durante la temporada 2024/2025. Antes de unirse a Sassuolo, Jay se desempeñó consistentemente con Venezia.

Junto con el equipo nacional indonesio, Jay Idzes también es la primera opción Patrick Kluivert en la defensa. Gracias a su desempeño constante, Jay ayudó a entregar Indonesia para calificar para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

Los resultados de la lotería de cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Dunai 2026 colocaron a Indonesia en el Grupo B con Arabia Saudita e Irak. La lotería se llevó a cabo en Kuala Lumpur, Malasia, jueves 17 de julio de 2025.