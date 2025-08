Roku lanza Howdy No-Ads Streamer con un precio de $ 3 por mes

Año está saliendo con su propio servicio de video de suscripción al estilo Netflix que proporciona miles de títulos de televisión y películas sin ningún anuncio. Pero la compañía ve el nuevo servicio Howdy como un complemento más barato para los gustos de Netflix, no como un competidor directo.

Howdy de la compañía de la plataforma de transmisión proporciona casi 10,000 horas de contenido, que comprende miles de episodios de películas y televisión, con un precio de $ 2.99 por mes, sin anuncios. El contenido en la alineación de Howdy tiene licencia de socios como Lionsgate, Warner Bros. Discovery y Radial Entertainment’s Filmrise, junto con títulos originales selectos de Roku como «Weird: The Yankovic Story».

Per Roku, movies and shows on Howdy will include “Mad Max: Fury Road,” “Elvis,” “The Fate of the Furious,” “Dirty Dancing,” “Fruitvale Station,” “American Psycho,” “The Graduate,” “Reservoir Dogs,” “Blade,” “Party Down,” “Best in Show,” “Southland,” “Nurse Jackie,” “The Blind Side,” “Unforgiven,” “Weeds” and «Niños en el pasillo».

Howdy se lanzará el martes en los EE. UU. Inicialmente, está disponible en la plataforma Roku con el despliegue en plataformas móviles y de terceros prometidas en el futuro cercano.

El fundador y CEO de Roku, Anthony Wood, enfatizó que Howdy está diseñado para «complementar» y «no competir con» otros servicios de transmisión premium. «Estamos satisfaciendo una necesidad real de los consumidores que desean relajarse con sus películas favoritas y mostrar ininterrumpidos y en sus términos», dijo Wood en un comunicado. «Howdy es un paso natural para nosotros en Roku, extendiendo nuestra misión de hacer una mejor televisión para todos, haciéndolo asequible, accesible y construido para cómo las personas miran hoy».

Jim Packer, presidente de Distribución de Televisión Mundial de Lionsgate, comentó: «Con el compromiso de más de 125 millones de personas al día, Roku es el socio perfecto para lanzar un complemento más accesible a la SVOD de mayor precio. Este servicio tiene la capacidad de escalar rápidamente mientras nos proporciona una nueva forma de monetizar nuestro contenido, y estamos orgullosos de ser parte de esta nueva experiencia de transmisión».

Del 5 al 31 de agosto, Roku está ejecutando una adquisición de marca de vallas publicitarias digitales en el Times Square de la ciudad de Nueva York promocionando el servicio Howdy y sus notables títulos de lanzamiento.

Roku dijo que el lanzamiento de Howdy fue considerado en las perspectivas proporcionadas con sus ganancias del segundo trimestre de 2025. Además de Howdy, los servicios de transmisión de Roku incluyen el popular canal Roku, que según él es el servicio de televisión de anuncios gratuito (rápido) más vendido en los Estados Unidos a principios de este año adquirido Frndly TV, un servicio de transmisión de suscripción de TV en vivo.