Roku contrata a la alumna de HBO y Hulu Lisa Holme como jefa de contenido

Lisa HolmeUn veterano de Warner Bros. Discovery y Hulu se une Año Medios como jefe de contenido.

Holme, que comienza el lunes 8 de septiembre, se informará a Charlie Collier, presidente de Roku Media. Dirigirá al equipo de contenido de Roku, supervisando la lista de negocios de contenido de la compañía a nivel mundial, incluida la programación original, adquisiciones de contenido y asociaciones, deportes, contenido de marca y contenido y estudios de «esta casa antigua», así como innovaciones de contenido en verticales y tecnologías emergentes. Holme tendrá su sede en Santa Mónica, California.

Más recientemente, Holme fue directora de crecimiento y estrategia en Peter Chernin’s North Road Co. Anteriormente estuvo en WBD, sirviendo como SVP del Grupo de Estrategia Global de Contenido, Comercialización y Podcasts, donde dirigió el equipo de podcast responsable de la producción, distribución, monetización, marketing, estrategia de HBO, HBO Max y el negocio de los podcasts de Discovery.

En Warner Bros. Discovery, también introdujo un proceso de renovación y luz verde informada por datos para HBO y HBO Max Originals y Contenido con licencia. Anteriormente en su carrera, fue vicepresidente de adquisición de contenido en Hulu, desempeñando un papel fundamental que lidera las licencias de contenido, las coproducciones, las asociaciones y la estrategia.

«Lisa es una líder excepcional cuya experiencia abarca todas las facetas del negocio de contenido de transmisión», dijo Collier en un comunicado. «Ella aporta una comprensión profunda de lo que resuena con el público y eleva las plataformas, además de una tremenda habilidad para aprovechar esas ideas basadas en datos. Su capacidad probada para construir equipos y su respeto por el proceso creativo y las personas que le dan vida a las historias a la vida la convertirán en una pareja invaluable para Roku, nuestros colegas y nuestros pares, y estamos designados por que se unan a nosotros».

Holme, en un comunicado proporcionado por Roku, dijo: «Estoy encantado de unirme a Roku en un momento tan emocionante en la evolución de la compañía. El impulso de la plataforma y el compromiso del equipo con la innovación crean un entorno perfecto para impulsar los límites creativos aún más. Espero construir la sólida base de Roku mientras exploran nuevas formas de conectar audiencias con el contenido que aman a través de la tecnología de recortes».