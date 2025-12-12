Rois Syuriah PWNU Java Central y Jogjakarta piden PBNU Islah

Yogyakarta, VIVA – Rais Syuriyah PWNU Java Central (Java Central) KH Ubaidullah Shodaqoh y Rois Syuriah PWNU DIY KH. Mas’ud Masduqi pidió a la junta ejecutiva de Nadhlatul Ulama (PBNU) para islah como lo llama el masyaikh NO en Ploso y Tebuireng.

«Todo se hace en beneficio de la congregación y de la jam’iyah», afirmó KH Ubaidillah Shodoqoh en Yogyakarta, citado el viernes 12 de diciembre de 2025.

KH Ubaidillah enfatizó que el 34º mandato de Lampung establece que KH Miftachul Akhyar es el Rais Aam de PBNU y KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) es el Presidente General de PBNU para el período solemne 2021-2026/2027.

Rais Syuriyah PWNU Java Central y Yogyakarta

KH Ubaidillah luego invitó a los administradores de PWNU y PCNU en toda Indonesia a seguir siempre el mensaje de la comunidad NU. Además, siempre mantenemos istigosah pidiendo a Allah SWT que haga a NU más fuerte y a NU victorioso.

“Todo se hace para el avance del pueblo, el avance de las congregaciones y congregaciones, el avance de la nación y la gracia para el universo”, dijo.

«Esa es nuestra declaración, ojalá recibamos bendiciones de Allah SWT», dijo.