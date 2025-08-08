Rohit Pawar respalda a Rahul Gandhi, golpea a la CE por reclamaciones







En medio de las crecientes tensiones políticas sobre las acusaciones de fraude electoral, NCP (Sharadchandra Pawar) MLA Rohit Pawar comentó el viernes que la percepción pública de la Comisión Electoral (CE) se está deteriorando, y muchos ahora lo ven como estrechamente alineada con el BJP, informó ANI.

«Con prueba, Rahul Gandhi destacó muchas cosas sobre el Comisión electoral Ayer, y la gente ahora piensa que la Comisión Electoral es un departamento extendido del BJP «, dijo Pawar a los periodistas.

Pawar Además, declaró que se plantearon preocupaciones generalizadas con respecto a la credibilidad del proceso electoral después del resultado de las elecciones de la Asamblea de Maharashtra 2024, informó ANI.

Continuó afirmando que incluso algunos de los candidatos ganadores parecían desconcertarse por los resultados, insinuando resultados inesperados.

«Vimos cómo la gente celebraba durante los resultados del Lok Sabha Elecciones, mientras que nadie salió durante las elecciones de la Asamblea de Maharashtra. Los que fueron elegidos también se sorprendieron. En algún lugar, muchas personas habían planteado objeciones al proceso electoral. Esto fue en las mentes de las personas «, agregó.

El líder de la oposición en el Lok Sabha, Rahul Gandhi, reforzó su acusación de «robo de votos», afirmando que la justicia eventualmente se serviría a los responsables de la supuesta negligencia electoral, informó ANI.

«El robo de votos no es solo una estafa electoral; es una importante traición cometida contra la Constitución y la Democracia. Que los culpables de la nación escuchen esto: los tiempos cambiarán, el castigo seguramente se impartirá», Rahul Gandhi dijo en una publicación en X.

Anteriormente, Gandhi había afirmado que 1,00,250 votos falsos fueron fabricados en el segmento de la Asamblea de Mahadevapura, ubicado dentro del asiento de Bangalore Central Lok Sabha, supuestamente para asegurar una victoria de BJP.

Según lo informado por ANI, en una conferencia de prensa celebrada en la sede del Congreso en Delhi, Gandhi presentó lo que describió como prueba de prácticas electorales fraudulentas. Acusó a la Comisión Electoral de Colaborar con el BJP, que, dijo, jugó un papel clave en el primer ministro Narendra Modi asegurando su tercer mandato en el cargo.

«Narendra Modi se convirtió en primer ministro con solo un margen de 25 escaños … La Comisión Electoral está ayudando a BJP a destruir el sistema electoral en la India … la Comisión Electoral no nos está dando los datos debido a lo que hicimos en Mahadevpur (la Asamblea de Karnataka); si lo hacemos en otro Sabha Sabha, entonces la verdad, la verdadera democracia. Gandhi dijo.

Gandhi también acusó a la Comisión Electoral de intentar borrar pruebas críticas, citando una directiva que exige la preservación del CCTV y las imágenes de transmisión web de las estaciones de votación durante solo 45 días después del proceso electoral, a menos que sean legalmente desafiados.

Respondiendo a las afirmaciones de Gandhi sobre la manipulación de los votantes en Karnataka, el director electoral del estado le ha pedido que presente pruebas documentadas bajo juramento, informó ANI.

Del mismo modo, en sus acusaciones de fraude electoral en las recientes elecciones de la Asamblea de Maharashtra, el director electoral del estado ha solicitado una declaración jurada de Gandhi junto con detalles específicos y la manipulación de la lista de votantes.

(Entradas de ANI)





Fuente