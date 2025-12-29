Rohit Pawar aclara la alianza del PCN (SP) con el PCN liderado por Ajit Pawar







Con las encuestas cívicas de Maharashtra a la vuelta de la esquina, el PCN (SP) MLA Rohit Pawar el lunes aclaró que su partido se presentará a las elecciones con el ajit El PCN liderado por Pawar. Rohit Pawar, mientras hablaba con los medios de comunicación el lunes, dijo que la decisión de que ambas facciones del Partido del Congreso Nacionalista participaran juntas en las próximas elecciones municipales en Pune y Pimpri-Chinchwad se tomó a nivel local, tras amplias consultas con los trabajadores del partido.

Mientras hablaba con los medios, Pawar afirmó que las discusiones se llevaron a cabo con trabajadores de base de Pune y Pimpri-Chinchwad, incluido el líder del PCN (SP) y parlamentario. Supriya Sule.

Pune, Maharastra | NCP-SCP MLA Rohit Pawar dice: «Después de hablar con todos los trabajadores del partido, la propia Supriya Sule también interactuó con los trabajadores de Pune. Posteriormente, también se mantuvieron conversaciones con los trabajadores de Pimpri Chinchwad. Esta es una lucha de los trabajadores y sus… pic.twitter.com/Mtpy5YPuvR — AIN (@ANI) 29 de diciembre de 2025

Pawar enfatizado“Después de hablar con todos los trabajadores del partido, Supriya Sule Ella misma también interactuó con los trabajadores de Pune. Posteriormente también se mantuvieron conversaciones con los trabajadores de Pimpri Chinchwad”.

Si bien justifica la decisión del PCN (SP) de participar en las elecciones en alianza con el ajit El MLA Rohit Pawar del PNC liderado por Pawar dijo: «Esta es una lucha entre los trabajadores y su elección. Por lo tanto, después de escuchar sus puntos de vista y comprender sus preocupaciones, se decidió que ambas facciones del PNC (ajit El PCN de Pawar y el PCN Sharad Chandra Pawar participarán juntos en las urnas en Pune y Pimpri Chinchwad. Sin embargo, ambas partes disputarán sus respectivos símbolos.»

El PNC (SP) MLA dijo además que se decidió conjuntamente que el ajit El NCP liderado por Pawar y el NCP-SCP participarían juntos en las elecciones cívicas en ambas ciudades. Sin embargo, aclaró que los dos partidos seguirán disputando las elecciones sobre sus respectivos símbolos.

Alianza específica para las encuestas de las corporaciones municipales de Pune y Pune y Pimpri-Chinchwad

En medio de las especulaciones sobre la unión del NCP (SP) y el NCP, Rohit Pawar enfatizó que la alianza ha sido específicamente para las elecciones de las corporaciones municipales de Pune y Pimpri-Chinchwad y no debe verse como una alianza política más amplia.

«Esta decisión se tomó sólo para Pune y Pimpri Chinchwad, y también después de escuchar a los trabajadores locales y con su consentimiento. Pawar Saheb no participa en todo este proceso de toma de decisiones», añadió Rohit Pawar.

Pawar reiteró además que la alianza refleja el sentimiento de las bases y se formó únicamente para fortalecer las perspectivas del partido en las encuestas cívicas de Pune y Pimpri-Chinchwad.

Insinuando que la decisión se tomó sobre la base de los líderes locales del partido, Rohit también dijo: «Los altos líderes nunca han participado directamente en las elecciones de corporaciones municipales. Sólo dijo que las opiniones de aquellos que lucharon por nosotros deben ser escuchadas y comprendidas, y que las decisiones deben tomarse de acuerdo con lo que deciden los trabajadores. Por lo tanto, esta alianza se ha formado en Pune y Pimpri Chinchwad«.









