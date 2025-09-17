Roger Deakins Cinematography Memoir Book: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Roger DeakinsYa venerado como uno de los grandes maestros de la cinematografía, agrega un nuevo capítulo a su legado con una memoria visual «Reflexiones: Sobre la cinematografía » Lanzado para su lanzamiento el 11 de noviembre. En unas 416 páginas, el director de fotografía ganador del Oscar ofrece a los fanáticos y entusiastas del cine un viaje íntimo a través del trabajo de su vida, desde sus primeros años en Torquay, Inglaterra hasta sus primeros aventuras en el video documental y musical y finalmente a sus colaboraciones definitivas con euteurs como los hermanos Coen, Sam Mendes y Denis Villeneu.

Reflexiones: en cinematografía

Deakins es conocido por convertir la luz, la sombra y la atmósfera en herramientas de narración de cuentos. Ya se trate de los ricos tonos dorados del «1917» de Mendes, la distopía de neón de «Blade Runner 2049» de Ridley Scott, o los paisajes apagados y cargados de polvo de «No Country For Old Men» de los hermanos Coen «. El nuevo libro promete guiones gráficos, bocetos y diagramas técnicos que nunca antes vistos detrás de algunas de las escenas icónicas de estas películas, ofreciendo no solo el por qué detrás de sus elecciones, sino también. Algunas páginas que han sido burladas incluyeron bocetos de sitios y escenas de «Blade Runner 2049», como el exterior de Vegas y el laboratorio de Anna, Wallace Records y Saper’s Farm. Otras escenas que disecciona incluyen la sala de juntas al anochecer en «The Hudsucker Proxy» y las secuencias de motel/cafetería/hospital en «No país para viejos».

Además de su trabajo, Deakins también traza su propia infancia y asciende a la fama por primera vez, incluida su difícil educación en Inglaterra y la escuela de arte. Los cineastas apreciarán más sus ideas técnicas, en las que discute la importancia de la iluminación, el movimiento de la cámara y el encuadre, que ha dominado y que le valió 18 nominaciones a los premios de la Academia, y dos victorias, durante su carrera.

Pre-ordenar las nuevas memorias visuales de Deakins «Reflexiones: sobre cinematografía» aquí.