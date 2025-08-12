Roger Corman reiniciar ‘Deathstalker’ pre-Venta de los principales territorios

LOCARNO, Suiza-Haciendo el bien entre los compradores de Locarno, el Steven Kostanski dirigido y dirigido por Estandarte-Sol Vold «Deathstalker» ha obtenido una mayor preventa de territorio con Japón y Alemania antes de los estrenos del mundo de la espada y la brujería en Suiza en Suiza Festival de Cine de Locarno.

¡Estas ventas se suman a un trato preventivo con Shout! Estudios para territorios en inglés, anunciados por Variedad Justo antes del festival de Locarno.

Desde entonces, Raven Banner ha cerrado Japón con Klockworx y Alemania con Lighthouse, ambos acuerdos alcanzaron a Locarno, anunció el equipo de ventas de género el martes. También está en discusiones con otros distribuidores, agregó.

Con sede en Tokio, KlockWorx tiene una línea sólida en los accionistas asiáticos e internacionales, complementado por tarifas exclusivas como el ganador del Premio de la Academia Walter Salles «Estoy aquí».

Raven Banner lanzará «Deathstalker» en el día y la fecha de Canadá a los Estados Unidos, cuyo lanzamiento teatral se ha anunciado como el 10 de octubre.

La película de aventura de fantasía llena de acción es producida por Pasha Patriki de Hangar 18 Media y Michael Paszt de Raven Banner, Andrew Thomas Hunt y James Fler. Slash y Rodrigo Gudino de Guns N ‘Roses sirven como productores ejecutivos bajo la etiqueta Berserkergang.

También escrito por Kostanski, el nuevo «Deathstalker» está protagonizado por Daniel Bernhardt («John Wick», «La matriz recargada») como el héroe titular, interpretándolo más como un veterano de guerra canoso, como ha comentado, que los jóvenes héroes de los originales. Patton Oswalt («Jóvenes adultos», «Ghostbusters: Frozen Empire») proporciona la voz de Doodad, un mago benevolente.

El nuevo «Deathstalker», debido al estreno mundial en Locarno el 15 de agosto, que se exhibe fuera de la competencia, se entra con nuevos elementos. El reino de Abraxeon ahora está bajo el asedio de los Dreadites, un misterioso ejército de guerreros de color rojo sangre y punta con cabezas esqueléticas, que buscan resucitar al hechicero muerto desde hace mucho tiempo Nekromemnon, que significaría la aniquilación de Abraxeon.

Deathstalker, aquí un guerrero deshonesto que vive del botín recuperado a raíz de los ataques de Dreadite, toma un amuleto maldito de un príncipe muerto en un campo de batalla. Se une con Doodad para deshacerse del medallón, ya que está marcado por la magia oscura y cazado por monstruosos asesinos.

Las escenas de acción son mucho más creíbles con el recuento de carrocería de Bernhardt que se dirigen a dos dígitos en los primeros cinco minutos de la película. Kostanski tiene un día de campo con efectos prácticos, que oscilan, justo en sus primeros estiramientos, desde un dron con cara de arpía con colmena hasta un troll de dos cabezas, un robot de piedra, serpientes que comen hombre y un Pigman procedente de la tienda original, los trajes de criatura, la prótesis de maquillaje FX y la animación de stop-motion que viene por cortesía de la acción de la acción de Kostanski FX.