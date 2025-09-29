Criatura inteligente ha optado por los derechos de remake a tres títulos de la Biblioteca Roger y Julie Corman a través de su compañía hermana Fast Motion Films.

El atuendo de distribución con sede en Toronto reinventará «The Hostinging» (1992), «The Terror Within» (1989) y «Battle Queen 2020» (2001) para el público contemporáneo, con cada película planificada tanto para el lanzamiento teatral 2D tradicional como para los formatos inmersivos.

El acuerdo se finalizó durante el Festival de Cine de Toronto y se estructuró entre Fast Motion Films Inc. y Ace Film HK Limited Entertainment, con un inteligente criatura liderando esfuerzos de ventas internacionales. El productor de Hong Kong, Mike Leeder, negoció el acuerdo. ¡Ace Film HK Company con sede en China Limited and Shout! Studios, una compañía de entretenimiento radial, controla títulos seleccionados de la Biblioteca New Horizon de Corman.

«Estas películas encarnan el espíritu de Roger y Julie Corman: atrevido, inventivo y sin disculpas», dijo Michaelangelo Masangkay, director de una criatura inteligente. «No solo los estamos rehaciendo, los estamos reinventando para una era en la que el público anhela tanto la experiencia comunitaria del teatro como la inmersión profundamente personal de las nuevas plataformas de medios».

Los remakes priorizarán la narración contemporánea, los valores elevados de producción y las voces creativas frescas mientras mantienen la energía cruda de los originales. Las versiones inmersivas se están diseñando para transportar al público a horror gótico, supervivencia post-apocalíptica y entornos de rebelión futurista.

Roger Corman Lanzó las carreras de numerosos directores y actores aclamados. Julie Corman, una productora independiente estadounidense pionera, ha coproducido cientos de películas junto con Roger y producido independientemente más de 30 películas.

Fast Motion Films, financiado por Salt Media, anteriormente «Demon House» protagonizada por Michael Paré, un largometraje inmersivo. Los directores de la compañía tienen créditos que incluyen «Believer», «Lost Girl» y «Darknet».