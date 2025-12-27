Rodrygo se vuelve loco, el Real Madrid empieza a dudar en prescindir de su titular

VIVA – real madrid Según se informa, está empezando a reconsiderar sus decisiones sobre el futuro. Rodrygo. El último informe de Defensa Central afirma que la impresionante actuación del extremo brasileño en las últimas semanas ha hecho que la dirección blanca se replantee sus planes de dejarle marchar.

Anteriormente, la situación de Rodrygo en el Santiago Bernabéu se encontraba en una encrucijada. Un comienzo de temporada poco convincente, junto con un rendimiento decreciente al final de la temporada pasada, han preparado al equipo interno del club para abrir la puerta a nuevas ofertas. De hecho, se dice que Rodrygo está en la lista de jugadores que potencialmente podrían ser sacrificados para reformar el equipo en el próximo mercado de fichajes de verano.

Sin embargo, esta condición ahora ha cambiado drásticamente. Confianza total del entrenador Xabi Alonso se convirtió en el principal factor del ascenso de Rodrygo. En lugar de descartarlo, Alonso continuó dándole oportunidades para jugar y protegiéndolo en medio de períodos difíciles.

Esa confianza poco a poco dio dulces frutos. Rodrygo ha vuelto a encontrar su mejor rendimiento y ahora se considera una solución, no un problema, en el esquema de juego del Real Madrid.

El jugador de 24 años se mostró lleno de confianza. Se atrevió de nuevo a batirse en duelo uno contra uno, fue inteligente a la hora de encontrar espacios en zonas estrechas y empezó a marcar goles con regularidad. Esta brillante actuación hizo que la línea de ataque del Madrid fuera aún más peligrosa y difícil de predecir.

Hace unos meses, Rodrygo parecía vacilante y perdió su mejor toque. Ahora, esa figura desapareció lentamente. En cambio, surgió un atacante ágil y agresivo que fue capaz de perturbar la defensa rival.

Esta reactivación obligó al Real Madrid a reevaluarse. La venta de Rodrygo, que antes parecía inevitable, ya no es una certeza. Incluso el verano pasado, cuando se discutió la opción de irse, no hubo ninguna oferta que realmente satisfaciera a la dirección.

El presidente del club, Florentino Pérez, optó finalmente por darle una oportunidad más a Rodrygo. Esa decisión ahora empieza a parecer correcta.

Sin embargo, el futuro de Rodrygo todavía depende en gran medida de su regularidad en la segunda mitad de la temporada. Si es capaz de mantener su rendimiento y seguir siendo un elemento diferenciador, se pronostica que el Real Madrid lo retendrá sin dudarlo.

Por otro lado, si su rendimiento vuelve a bajar y reaparecen viejas dudas, se dice que el conjunto blanco no dudará en volver a poner el nombre de Rodrygo en la lista de ventas.