Rocky Gerung califica de estúpido el artículo sobre insultos al presidente del nuevo Código Penal

Jacarta – Observador político, Gerung rocoso lanzó duras críticas contra artículo sobre insultar al presidente que se volvió a incluir en el nuevo Código Penal (KUHP).

Rocky considera este artículo como un grave revés para la democracia indonesia porque se considera que revive las prácticas legales coloniales.

De hecho, Rocky calificó la existencia de este artículo en el nuevo Código Penal como un artículo estúpido.

«Ese es un artículo que restablece el derecho colonial en un país democrático. Un artículo estúpido», dijo Rocky Gerung cuando se le preguntó su opinión. tvOnenews.comMartes 6 de enero de 2026.



Observador político, Rocky Gerung Foto : VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

El artículo relativo a los insultos al presidente en cuestión figura en el artículo 218, apartado 1, del Código Penal.

En el artículo se dice: «Cualquier persona que atente públicamente contra el honor o la dignidad del Presidente o Vicepresidente será sancionada con pena privativa de libertad máxima de 3 (tres) años y 6 (seis) meses o multa máxima de la categoría IV..”

Mientras tanto, el artículo 218, párrafo 2, del Código Penal confirma que este acto no puede ser castigado si se lleva a cabo en interés público o en defensa propia.

En ese versículo se menciona: «No constituye un ataque al honor o la dignidad según lo previsto en el párrafo (1) o si el acto se lleva a cabo en interés público o en defensa propia..”

Aunque el gobierno afirma que este artículo es un delito denunciable, su existencia sigue suscitando polémica.

Anteriormente, el ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, dijo que los informes sobre insultos sólo podían ser presentados por escrito por el presidente y el vicepresidente.

Porque, dijo, el artículo 218 fue formulado con delito de denuncia absoluta, cerrando así la brecha para los terceros como reporteros.

«Es obligatorio, por lo que tiene que ser el propio presidente, claro Sí», dijo Supratman.

tvOnenews/Rika Pangesti