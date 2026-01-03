Rockingham Speedway cambia de propietario a medida que IHRA completa la compra

La Asociación Internacional de Hot Rod compró el Rockingham Speedway, añadiendo otro histórico deportes de motor lugar para su creciente cartera. La adquisición fue confirmada en un comunicado oficial. Comunicado de prensa de la IHRA. La compra sigue a la reciente adquisición de Memphis Motorsports Park por parte de IHRA y continúa la expansión de la organización hacia la propiedad de pistas y la gestión de instalaciones.

Rockingham Speedway, ampliamente conocido como “La Roca”, completó recientemente un importante proyecto de restauración que incluyó una repavimentación completa de la superficie de carrera. El trabajo devolvió el óvalo de 0,94 millas a condiciones de carrera y posicionó la pista para la continuación de eventos a nivel nacional.

IHRA confirma compra y planes

Según el comunicado de prensa oficial de IHRA, la organización planea continuar invirtiendo en Rockingham Speedway después de la venta, enfocándose en preservar la historia de la pista y al mismo tiempo mejorar la experiencia general de los fanáticos. un informe de Shane Walters, escritor de RacingNews.co También detalló los próximos pasos de IHRA para la instalación.

«La IHRA tiene la intención de ampliar las actualizaciones, según el informe. Esos planes incluyen mejoras en las instalaciones, mayores comodidades para los fanáticos y la adición de elementos de entretenimiento como conciertos y experiencias estilo festival junto con eventos de carreras de marquesina».

IHRA declaró en su comunicado que la organización tiene la intención de restaurar Rockingham Speedway a su antigua prominencia y al mismo tiempo mejorar el lugar como un destino de usos múltiples. Las mejoras planificadas tienen como objetivo mantener la pista activa más allá de los fines de semana de carreras, manteniendo al mismo tiempo su identidad de carrera tradicional.

La compra refleja la estrategia más amplia de IHRA de reinvertir en sedes históricas de deportes de motor y al mismo tiempo crear instalaciones sostenibles y centradas en los aficionados.

Eventos de NASCAR programados en Rockingham para 2026

Está previsto que Rockingham Speedway albergue un fin de semana nacional de NASCAR durante el fin de semana de Pascua en abril de 2026, según el comunicado de prensa de la IHRA. El evento aprovechará el impulso a partir de 2025, cuando el regreso de NASCAR a las pistas generó una gran asistencia y exposición en la televisión nacional.

Se espera que el fin de semana de abril de 2026 incluya la NASCAR Serie de camiones artesanales y ARCA Menards Series West, junto con una lista completa de actividades en la pista y programación centrada en los fanáticos durante todo el fin de semana festivo. IHRA señaló que en los próximos meses se publicarán anuncios adicionales sobre horarios y detalles de eventos.

El comunicado de IHRA también confirmó que la organización está en conversaciones con socios experimentados de la industria, incluidos Bob Sargent y Track Enterprises, como parte de su planificación a largo plazo para Rockingham Speedway a partir de 2026.

Darryl Cuttell y los líderes locales responden

El propietario de IHRA, Darryl Cuttell, abordó la importancia del Rockingham Speedway en comentarios incluidos en el comunicado de prensa oficial de IHRA.

«La IHRA reconoce lo que significa Rockingham Speedway para esta comunidad y para los fanáticos de los deportes de motor de todo el mundo», dijo Cuttell. Este es un lugar especial con una base sólida. Nuestro objetivo es ser buenos administradores de las instalaciones, respetar su historia y trabajar en colaboración para traer carreras y entretenimiento de calidad a The Rock».

Cuttell enfatizó más tarde que IHRA no planea cambiar lo que define la pista.

«No se trata de cambiar lo que hizo que Rockingham fuera especial», dijo Cuttell. «Se trata de invertir en él, cuidarlo y asegurarse de que siga siendo un lugar donde se crean grandes carreras y grandes recuerdos».

Los funcionarios de turismo locales también acogieron con satisfacción el anuncio. Meghann Lambeth, directora ejecutiva de la Autoridad de Desarrollo Turístico del Condado de Richmond, también habló en el comunicado de prensa de la IHRA.

«Durante décadas, The Rock ha sido uno de los íconos turísticos más reconocidos y celebrados de nuestra comunidad, dijo Lambeth. Estamos orgullosos de continuar apoyando al Rockingham Speedway mientras atrae visitantes al condado de Rockin’ Richmond bajo la nueva propiedad de la International Hot Rod Association».

Con los eventos de NASCAR programados y más mejoras planificadas, Rockingham Speedway permanece activo en el calendario de carreras nacional mientras la IHRA comienza a administrar las instalaciones históricas.