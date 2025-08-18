Rockets All-Star llama a los guerreros con un reclamo audaz

El Guerreros de Golden State puede haber golpeado el Cohetes de Houston Fuera de los playoffs la primavera pasada, pero la charla no se ha detenido. Houston Big Man Alperen SengunRecién salido de su primera temporada de estrellas, tuve algunas palabras de elección sobre cómo se desarrollaba esa batalla de siete juegos, y no se contuvo.

En Entrevista reciente con Sócrates DergiSenguun admitió que Golden State era el enfrentamiento más difícil que Houston podría haber atraído, pero también acusó a los guerreros de cruzar la línea con sus travesuras.

Senguun dice que los guerreros estaban «quejándose»

«Son un equipo súper experimentado» Senguun explicó en la entrevista. «También cometieron una falta. Se quejarían.

No se trataba solo de los silbidos. Senguun sugirió que la inteligencia veterana de los guerreros dictaba el flujo de la serie. Entrenador en jefe OptimistaAgregó, ha instruido a los jugadores de Rockets para que no discutan con los funcionarios. Esa mentalidad contrasta con el enfoque más vocal de Golden State.

Pero al final, los Warriors salieron en la cima. La perspectiva de Sengun muestra la frustración de un equipo joven de los Rockets que todavía aprende a ganar al más alto nivel. La experiencia de Golden State, el tiroteo perimetral y la compostura los llevaron a través de otra prueba de playoffs, y eso es lo que será recordado.

La experiencia de los guerreros ganó

Desde la perspectiva de los Warriors, las frustraciones de Sengun solo destacaron lo difícil que era realmente la serie. Los cohetes tenían la ventaja de tamaño en el interior. Pero los guerreros se inclinaron en lo que mejor hacen: espaciar el piso y obligar a las defensas a doblarse.

Golden State conectó 34 tres más que Houston en los siete juegos. Ese borde compensó el dominio de los cohetes en el vidrio. Incluso con los puntos totales empatados en 728 cada uno, fue el tiroteo perimetral y la compostura de los Warriors lo que marcó la diferencia.

Esa compostura fue probada. Houston borró un déficit de 3–1 y forzó un Juego 7. Pero al final, Steph Curry Y los Warriors confiaron en su ADN de campeonato para cerrar las cosas. Senguun puede verlo de una manera, pero el resultado mostró a un equipo veterano haciendo lo necesario para avanzar.

Lo que significa seguir adelante

Para Houston, las lecciones de esa serie fueron duras pero necesarias. Jalen GreenLas luchas (13.3 puntos por juego en 37.2% de disparos) influyó directamente en la decisión de cambiarlo por Kevin Durant Esta temporada baja. Para los Guerreros, la comida para llevar era más simple: incluso cuando su presencia interior era limitada, su dominio perimetral y su conocimiento de los playoffs todavía llevaban el día.

Los comentarios de Senguun pueden aguijonear, pero también son pruebas de que los Guerreros todavía tienen el tipo de respeto, y la frustración, que conlleva ser un contendiente perenne.