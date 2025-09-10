





Una pitón de roca india de 10 pies de largo (Python molurus), atrapada en una unidad de almacenamiento de riego por granja a 15 km de Dejarlos City, provocó una compleja operación de rescate de una hora y media por la vida silvestre SOS-GSPCA. El reptil, que busca refugio durante el monzón, se enredó en el sistema de distribución de agua antes de ser expulsado con éxito y entregado al Departamento de Bosques de Gujarat para su liberación.

A medida que las lluvias se intensifican en Gujarat, el equipo de vida silvestre SOS-GSPCA (Sociedad Gujarat para la Prevención de Crueldad hacia los Animales) ha aumentado su estado de alerta para los conflictos relacionados con los reptiles. Las condiciones húmedas de la temporada están obligando a las serpientes a buscar refugio seco en lugares inesperados. La línea de ayuda dedicada de la organización (+91 9825011117) recibió una llamada urgente que informa una gran pitón de roca india atrapada en un sitio agrícola, lo que provocó el rápido despliegue de un equipo de rescate bien equipado a la ubicación remota.

Al llegar al sitio de la granja a 15 kilómetros (km) de la ciudad de Vadodara, el equipo descubrió la enorme pitón atrapada dentro del almacenamiento de agua Instalación, un componente de riego crítico donde los agricultores recolectan agua de aguja para la distribución de campo. El reptil probablemente había entrado en el Borewell buscando refugio de fuertes lluvias antes de que quedara atrapado en el espacio confinado.

Después de informar al departamento forestal, el equipo desarrolló un plan de extracción para eliminar de manera segura la pitón sin dañar el reptil. La compleja operación de una hora y media requirió técnicas especializadas y precisión para maniobrar el reptil de 10 pies de largo desde una posición peligrosa. El rescate fue exitoso, y la pitón fue entregada al Departamento Forestal para su evaluación y liberación.

El CEO del CEOTemporada de monzón Consistentemente trae un aumento en los encuentros de la vida humana a medida que los animales buscan refugio seco en áreas agrícolas y residenciales. Este rescate destaca la importancia crítica de tener equipos de respuesta entrenados listos para abordar situaciones complejas donde se cruzan tanto el bienestar de la vida silvestre como los medios de vida de los agricultores ”.

Karan Singh Rajput, Oficial de Forestal de Range, Vadodara, enfatizó: “Este rescate ejemplifica la excelente coordinación entre la vida silvestre SOS-GSPCA y el departamento forestal. Pitones de roca india son una especie protegida que requiere un manejo cuidadoso, y tales esfuerzos de colaboración aseguran tanto el bienestar animal como la seguridad pública al tiempo que mantienen el delicado equilibrio de nuestros ecosistemas agrícolas «.

Raj Bhavsar, coordinador del proyecto en Wildlife SOS y presidente de GSPCA, dijo: «La colaboración con los agricultores locales y los funcionarios del Departamento Forestal hicieron posible este rescate. Cuando las comunidades entienden que las pitones son inofensivas y beneficiosas, tienen más probabilidades de pedir ayuda profesional en lugar de intentar la extracción peligrosa ellos mismos».





