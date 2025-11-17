Roc Nation Distribution presenta una plataforma diseñada para artistas independientes

Nación Roc Distribución ha lanzado un nuevo panel diseñado para empoderar a sus artistas independientes.

El brazo de distribución interno de Roc Nation describe la plataforma como su esfuerzo por maximizar el «alcance de audiencia global» de los artistas hacia las bases de fans, «desbloqueando nuevas oportunidades de negocio al ofrecer herramientas, servicios y recursos integrales en un centro centralizado», según un comunicado de prensa.

Como parte del anuncio, los artistas independientes ahora podrán registrarse y comenzar a distribuir su música directamente a través del nuevo panel de Roc Nation Distribution. Ya sea que los artistas publiquen su propia música o que sus representantes la carguen en su nombre, la plataforma está abierta a los músicos que buscan aprovechar sus herramientas de distribución y análisis.

«La introducción de este nuevo panel cambiará las reglas del juego para los artistas independientes que lanzan música con Roc Nation Distribution», dijo el presidente de Roc Nation Distribution, Krystian Santini. «Es una ventanilla única que permitirá a los artistas recibir una comprensión integral de sus seguidores, para que puedan crear estrategias impactantes y ampliar el alcance de su música sin barreras financieras. Este panel está democratizando el acceso a herramientas e información históricamente reservadas para unas pocas superestrellas discográficas establecidas. Nuestra tecnología es exclusivamente nuestra y establece un nuevo estándar sin equivalente en la industria musical actual».

El panel será accesible para artistas de Roc Nation Distribution como Clipse, Rapsody, Flau’jae, Yailin La Mas Viral, The LOX, SAINt JHN, Westside Gunn, Conway The Machine, Jay Electronica, Bootsy Collins y muchos más que distribuyen con Roc Nation Distribution.

El anuncio se produce después de que Clipse acaba de obtener cinco nominaciones al Grammy, lo que marca un hito importante para Roc Nation Distribution. El grupo obtuvo nominaciones a álbum del año y mejor álbum de rap por “Let God Sort Em Out”, así como a mejor interpretación de rap por “Chains & Whips”, mejor canción de rap por “The Birds Don’t Sing” y mejor video musical por “So Be It”.

+ Publicación de música de Sony ha promovido Dee Hale al vicepresidente senior de cine, televisión y administración de televisión. Hale tendrá su base en la oficina de Nashville de la compañía y continuará reportando al vicepresidente ejecutivo de administración mundial, Dale Esworthy.

En su nuevo cargo, Hale será el contacto administrativo principal para los clientes de estudio de Sony Music Publishing y brindará soporte continuo a los clientes de estudio de la compañía en el Reino Unido. También continuará su función como copresidenta del Comité A/V del Foro de Sociedades y Editores.

Hale ha trabajado en Sony Music Publishing durante más de 30 años y se unió por primera vez en 1993 como director de administración de música para cine y televisión. Durante su estancia en la empresa, ha trabajado con una variedad de estudios de producción como Sony Pictures, Tyler Perry Studios, A&E, Discovery, Twentieth Century Studios y Apple.

«¡Me encanta trabajar para una gran empresa, con gente estupenda, haciendo algo que me encanta! Ha sido un honor trabajar con nuestros increíbles clientes de estudio y con tantos otros en todo el mundo para llevar esta parte del negocio a un nivel superior, y estoy emocionado por lo que viene», compartió Hale.

«La dedicación de Dee a los compositores y cantautores es insuperable e inquebrantable», añadió Esworthy. «Su liderazgo como copresidenta del grupo de trabajo de intercambio de datos AV del Society Publisher Forum ha sido fundamental para fortalecer las prácticas de administración global para los compositores en SMP y más allá. Espero ver a Dee asumir este nuevo rol y estoy emocionada de ver lo que logrará a continuación».

+ Grupo de música Warner hoy anunció que con nigul está siendo ascendido a director de tecnología de WMG, desde su puesto actual como vicepresidente senior de ingeniería. A partir del 1 de diciembre, Nigul liderará la estrategia tecnológica, el equipo y la hoja de ruta de productos de WMG, reportando al director ejecutivo Robert Kyncl.

Al mismo tiempo, se anunció que Ariel Bardin decidió dejar la empresa luego de tres años como presidente de tecnología. Permanecerá en la empresa hasta finales de 2025 para garantizar la continuidad de iniciativas clave y una transición de liderazgo sin problemas.

Nigul se unió a WMG en 2023 y ha supervisado equipos de ingeniería responsables de una amplia gama de iniciativas que abarcan distribución, licencias globales, gestión de regalías, participación de los fanáticos y proyectos de inteligencia artificial, entre otros.

Durante su estancia en WMG, Bardin ha mejorado significativamente la infraestructura y los procesos tecnológicos de la empresa. Bajo su liderazgo, la compañía lanzó herramientas de vanguardia para artistas, compositores y empleados, simplificó y fortaleció su cadena de suministro global y entregó un conjunto completo de mejoras a sus sistemas de datos.

Nigul dijo: «El enfoque dinámico de WMG para ser pionero en el futuro de la música está creando nuevas y poderosas oportunidades para nuestros artistas, compositores y equipos. Estoy encantado de que Ariel, mi viejo amigo y colega, me pase el testigo. Con bases sólidas establecidas, continuaremos ayudando a impulsar el crecimiento, la eficiencia y un conjunto ampliado de servicios para la comunidad creativa».

Bardin dijo: «Ha sido un honor colaborar con los increíbles equipos de WMG y servir a nuestros extraordinarios artistas y compositores. Juntos, hemos logrado mucho y me complace planificar mi próxima oportunidad sabiendo que la compañía está bien posicionada para ganar a largo plazo».

+ Jeremy Vürnick ha sido nombrado vicepresidente ejecutivo, Grupo de Música Atlánticaunirse al equipo de liderazgo global de AMG. En este nuevo puesto, reportando conjuntamente al CEO de AMG, Elliot Grainge, y a los copresidentes de Atlantic UK, Ed Howard y Briony Turner, Vuernick tendrá su base en Londres y trabajará en estrecha colaboración con los equipos de la compañía en el Reino Unido y EE. UU. para contratar y desarrollar artistas con potencial global.

En 2024, Vuernick fundó la compañía independiente Queens Road Music, con sede en Los Ángeles, en asociación con Atlantic. Antes de lanzar Queens Road Music, pasó más de una década como ejecutivo en Capitol Music Group y recientemente se desempeñó como presidente de A&R. Mientras estuvo en CMG, Vuernick supervisó la cartera de sellos de la compañía, desarrollando talentos de superestrellas globales en todos los géneros.

Ed Howard y Briony Turner señalaron: «Este es el próximo paso emocionante para vincular aún más a nuestros equipos del Reino Unido y EE. UU. para brindar un excelente servicio a nuestros artistas y sus visiones. Con el impresionante historial de A&R y las relaciones estelares de Jeremy, será una incorporación fantástica a nuestro equipo, mientras trabajamos juntos para descubrir y elevar a la próxima generación de superestrellas globales».

Grainge dijo: «He trabajado con Jeremy durante varios años y estoy emocionado de darle la bienvenida oficialmente a la familia AMG. Viene a nosotros con una experiencia excepcional, instintos y pasión por los artistas, por lo que será una excelente incorporación a nuestros equipos recién alineados. Bajo el liderazgo experto de Ed y Briony, Atlantic UK ha sido una fuente formidable de arte que encabeza las listas y cambia las reglas del juego. Con Jeremy ahora con sede en Londres, continuamos construyendo nuestro puente a través del océano, aumentando nuestro colectivo. A&R y potencia cultural”.

+ Esmerejón ha designado charlie lexton como su director ejecutivo, a partir del 1 de enero de 2026.

Lexton, que sucede a Jeremy Sirota, ha trabajado para Merlin desde sus inicios, inicialmente junto al director ejecutivo fundador, Charles Caldas. Más recientemente, Lexton se ha desempeñado como director de operaciones de Merlin desde abril de 2020.

Ha estado en el centro de hitos clave a lo largo de la historia de Merlin, desde la negociación de su conjunto de acuerdos de DSP y redes sociales hasta el reciente anuncio de su asociación innovadora con la empresa pionera de audio de IA, ElevenLabs.

Al comentar sobre su nombramiento, Lexton dijo: «Estoy encantado con la oportunidad de liderar esta organización. Mi atención se centra en nuestros miembros, el grupo de compañías musicales independientes más importante del mundo, y en el equipo de Merlin, nuestro personal increíblemente trabajador y dedicado. No puedo hacer nada sin el apoyo de nuestro equipo. Y sin nuestros miembros, no existe Merlin».

El CEO saliente de Merlin, Jeremy Sirota, comentó: «Charlie ha sido un gran socio en la evolución de Merlin hasta lo que es hoy. Cumple constantemente, desde su compromiso inquebrantable con el equipo de Merlin hasta ser pionero en el primer acuerdo importante de IA con ElevenLabs y empoderar a nuestros miembros a través de Merlin Insights. El año que viene, estoy orgulloso de que defenderá Merlin Engage para empoderar a la próxima generación de mujeres líderes para la música independiente. Estoy emocionado de que Charlie y el equipo escriban el próximo libro de Merlin. capítulo.”