Robyn anuncia nuevo álbum ‘Sexistential’ y lanza dos sencillos

Robyn ha anunciado su tan esperado noveno álbum “Sexistential”, que se lanzará el 27 de marzo a través de Young.

La cantante pop sueca, que anteriormente adelantó el proyecto con el lanzamiento del primer sencillo “Dopamine”, coprodujo el disco principalmente con su colaborador Klas Åhlund y diseñó el álbum para que pareciera “como una nave espacial atravesando la atmósfera a una velocidad realmente alta y aterrizando forzosamente”, dice en un comunicado. «Así es como me sentí, como si hubiera tenido todas estas experiencias buscando demasiado lejos en el espacio, y ahora me estoy estrellando contra mí mismo».

“Explorar mi vida sensual es la misma sensación que cuando hago una buena canción”, continúa. «Es un tipo de vibración sensible tan hermosa que requiere mucho trabajo para mantenerse a flote. Siento que el propósito de mi vida es mantenerme cachonda; ni siquiera tiene que ser sobre sexo, sino sentirme sensual y atraída por las cosas que disfruto, y no dejar que nada se apodere de eso».

Coincidiendo con el anuncio, Robyn lanzó la canción principal y “Talk to Me”, la última de las cuales fue producida por Åhlund y Oscar Holter y con Max Martin como coguionista, marcando su primera colaboración desde “Time Machine” de 2010. «Lo escribí durante la pandemia, cuando no había forma de ser físico», dice Robyn. «Me gustan los conversadores, eso me excita». También lanzó un vídeo musical de “Talk to Me” dirigido por Casper Sejersen.

la cancion “Existencial” Mientras tanto, fue coescrito y coproducido con Åhlund y descrito como «posiblemente el primer rap del mundo sobre tener aventuras de una noche con 10 semanas de embarazo después de una FIV». Fue “concebido como una respuesta a Andre 3000 diciendo que nadie querría oírlo hablar sobre su colonoscopia”, se lee en el comunicado. «Fue mi señal,» dice Robyn. «Tengo que hacer esto, tengo que escribir un rap sobre FIV.»

Robyn ha estado regresando al circuito en vivo anticipando el lanzamiento de “Sexistential”, incluida una actuación en New Year’s Eve Live de CNN con Anderson Cooper y Andy Cohen, así como dos espectáculos con entradas agotadas en Brooklyn Paramount. Lanzó por última vez su octavo álbum, “Honey”, en 2018.

Echa un vistazo a la lista de canciones de “Sexistential” a continuación:

1. Realmente Real

2. dopamina

3. Vuela mi mente

4. Le encanta el amor

5. No significa nada

6. Háblame

7. existencial

8. Ilumina

9. hacia el sol