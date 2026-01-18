Roby Tremonti protesta por el personaje de Tom en el libro Broken Strings, ¿es cierto Tommy Kurniawan?

Jacarta – La polémica en torno a las memorias Broken Strings volvió a calentarse después de que el actor Roby Tremonti cada vez más intenso al expresar aclaraciones sobre su historia pasada con Aurelie Moeremans. Roby se opuso porque se consideraba que la narrativa del libro lo arrinconaba a través de un personaje llamado Bobby.

En Broken Strings, el personaje Bobby es representado como un hombre mayor que es manipulador y emocionalmente abusivo. Aurelie escribió sobre su experiencia como víctima de acoso infantil cuando aún era una adolescente, hasta que se encontró en una situación estresante que culminó en un matrimonio falso bajo coacción, completo con un certificado de matrimonio que, según ella, se hizo deliberadamente para limitar su libertad. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sintiendo que su reputación estaba empañada, Roby decidió analizar detalladamente el contenido del libro. Comentó una serie de aspectos que, en su opinión, debían corregirse. Uno de los momentos más destacados fue su confesión sobre la escena del beso entre él y Aurelie cuando estaban en una relación romántica. Roby lo admite, pero considera que la narrativa del libro es aburrida porque sólo lo destaca a sí mismo.

En su aclaración, Roby mencionó a otro personaje llamado Tom que también aparece en el libro. Cuestionó por qué no se cuestionaron las interacciones de Aurelie con Tom.

«En el libro, Tom también besaba. Oh, eso no es una cita», dijo Roby en su aclaración reciente.

Aurelie describe el personaje de Tom como un anciano que se acerca a ella. En un fragmento de la historia, Aurelie escribió que Tom a menudo contactaba con ella a altas horas de la noche, lo que provocaba la ira de su madre.

«Hasta que conocí a Tom. Nos conocimos en un evento en Yakarta y un amigo le dio mi número», escribió Aurelie en su libro.

Sin embargo, a diferencia de Bobby, que se cuenta en detalle, la historia de Tom no se explica con más detalle sobre cómo terminó la relación. El vacío de la narrativa en realidad despertó la curiosidad del público. En las redes sociales, los internautas comenzaron a asociar el personaje de Tom con ciertas figuras públicas, una de las cuales era un actor. Tommy Kurniawan.

«Este es el padre, ¿no es TK?» adivinó un internauta.

«¿Bener s TK? La ceremonia es un suéter.

Sin embargo, Aurelie ha enfatizado previamente que todos los nombres de los personajes de Broken Strings han sido disfrazados y no pretenden representar claramente ciertas figuras.