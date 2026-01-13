Roby Tremonti espera ser invitado al podcast de Denny Sumargo para aclarar problemas de cuidado infantil

Jacarta – Roby Tremonti ahora espero ser invitado al podcast Denny Sumargo para proporcionar aclaraciones sobre las acusaciones de manipulación infantil Aurelie Moeremans.

Esta declaración se hizo tras la publicación viral de las memorias. Cuerdas rotas escrito por Aurelie Moeremans. En el libro, Aurelie describe claramente su pasado con un hombre que destruyó su juventud. ¡Vamos, desplázate más!

Aunque había disfrazado todos los nombres en el libro, Roby Tremonti parecía ofendido y sentía que él era el personaje principal, Bobby, que había manipulado y abusado de Aurelie cuando era adolescente.

Ahora espera que se le dé espacio para aclarar el contenido del libro. De hecho, Aurelie Moeremans ni siquiera mencionó el nombre del actor.

«Para una aclaración más larga, Om Denny Sumargo, por ejemplo. Te admiro mucho, por favor. Si me invitaran al podcast de Om Denny, todavía no querría que hubiera odio», dijo Roby Tremonti, citando el vídeo de TikTok @leylemager2, el martes 13 de enero de 2026.

El objetivo de Roby Tremonti al pedir que le den la oportunidad de aparecer en el podcast es vivir una vida tranquila con su familia. Parece muy inquieto desde que el libro Broken Strings se volvió viral en las redes sociales.

«Sólo quiero que mi familia, mi madre, queremos vivir en paz», dijo Roby Tremonti.

«Como católicos, enseñamos el amor y el perdón», añadió.

Por eso, Roby Tremonti le pidió abiertamente a Denny Sumargo la oportunidad de ser invitado a su podcast y explicar su punto de vista al público.

«Om Denny Sumargo, ayúdame. No tengo intención de derribar a Aurelie», dijo Roby Tremonti.

El actor de telenovelas sintió que debía mejorar su imagen ante el público. Como no podría ser, es una figura pública cuyo cada movimiento llama la atención. Además, con esta polémica, Roby Tremonti teme que su trabajo se vea obstaculizado.

«En los últimos 16 años he recuperado mi buen nombre, tengo que trabajar, tengo dependientes», continuó.

En respuesta a la declaración de Roby Tremonti en la entrevista, muchos internautas se dieron cuenta de que el personaje de Bobby en el libro Broken Strings parecía haberse hecho realidad.

Aunque Aurelie Moeremans no afirmó que el Bobby en cuestión fuera Roby Tremonti, lo que se revela en el libro parece encontrarse en el actor.