Robo a un banco cuidadosamente planificado, la policía lo llama como Ocean’s Eleven

Jacarta – Para ladrón utiliza un taladro grande para forzar una caja fuerte en un banco. Lograron robar dinero en efectivo y objetos de valor por valor de 588 mil millones de IDR.

Lea también: Pertamina se considera exitosa en el mantenimiento de suministros y servicios a los consumidores durante las vacaciones de Navidad de 2025.



Un portavoz de la policía comparó la acción robo de banco Eso es con las películas de atracos de Hollywood. Ocean’s oncey la acción se realizó de forma muy profesional.

Este incidente fue vivido por Caja de ahorros Sparkasse en el oeste de Alemania, específicamente en la ciudad de Gelsenkirchen, como se cita en el sitio bbcJueves 1 de enero de 2026.

Lea también: Celebrar la Navidad en Lebak, Bonnie Triyana: La importancia de la tolerancia como acción real, no sólo como eslogan



Durante el atraco al banco, los ladrones irrumpieron en más de 3.000 cajas de seguridad que contenían dinero, oro y joyas por valor de 588.000 millones de IDR (30 millones de euros).

La policía de la ciudad de Gelsenkirchen dijo que se dio cuenta del crimen después de que sonó la alarma de incendio en la madrugada del lunes 29 de diciembre de 2025.

Lea también: El Ministerio de Transporte dice que es seguro controlar el flujo de regreso a casa en Navidad de 2025, este transporte es el más popular



Hasta el momento no se han realizado arrestos y los perpetradores siguen prófugos. La policía dijo que los ladrones se aprovecharon de Hari Raya. Natal quiet’ para robar un edificio en Nienhofstrasse, en el distrito de Buer.

Una investigación preliminar indica que ingresaron al banco y huyeron por un estacionamiento cercano.

Los testigos informaron haber visto a varios hombres cargando bolsas grandes en las escaleras del garaje desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana de la semana pasada.

La policía dice que un video muestra un Audi RS 6 negro saliendo de un garaje en De-La-Chevallerie-Strasse el lunes por la mañana.

El agujero que daba a la habitación segura subterránea fue descubierto cuando sonó la alarma de incendio el lunes por la mañana temprano y la policía y los bomberos registraron el edificio.

Se ruega a los clientes afectados que se pongan en contacto con la Sparkasse Savings Bank, que ha puesto a disposición un servicio de línea directa.

La policía aseguró la entrada a la sucursal el martes después de que un gran número de clientes se reunieran afuera exigiendo información.

Un mensaje en el sitio web del banco decía que sus sucursales permanecerían cerradas el martes 30 de diciembre de 2025, tras el incidente de robo similar al de Ocean’s Eleven.

La Sparkasse Savings Bank afirmó que el 95 por ciento de las cajas de seguridad de los clientes habían sido asaltadas por ladrones, por lo que las posibilidades de que se vieran afectadas eran muy altas.

Añadió que el contenido de cada compartimento estaba asegurado hasta 10.300 euros (201 millones de rupias) y recomendó a los clientes que comprobaran si tienen cobertura adicional a través de su seguro de hogar.