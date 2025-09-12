Roblox ‘triste’ en medio de la demanda por muerte injusta sobre el suicidio de los adolescentes

RaBlox se enfrenta a otra batalla legal sobre sus regulaciones de seguridad infantil, esta es una demanda por muerte injusta vinculada al suicidio de un niño de 15 años.

La demanda, Según el New York TimesBecca Dallas está presentando en el Tribunal Superior después de la muerte de su hijo Ethan Dallas, y es «probablemente el primero de su tipo» nivelado contra la plataforma de juego, que actualmente enfrenta múltiples demandas llenas de acusaciones de comportamiento depredador en el sitio web centrado en el niño.

«Estamos profundamente tristes por esta trágica e inimaginable pérdida», dijo el viernes un portavoz de Roblox el viernes. «Si bien no podemos comentar sobre las reclamaciones planteadas en litigios, y aún no nos hemos servido con esta demanda, siempre nos esforzamos por mantenernos a los más altos estándares de seguridad. Esto incluye procesos fuertes para detectar y actuar sobre comportamientos problemáticos, políticas más estrictas que otras plataformas y trabajo constante para mejorar aún más nuestras características de seguridad».

La última demanda se produce en medio de la implementación de características de seguridad adicionales en Roblox y el objetivo de la compañía de Ampliar su tecnología de estimación de edad a todos sus usuarios A finales de año.

En una declaración adicional, un portavoz de Roblox agregó: “En Roblox, la seguridad es una prioridad y estamos continuamente innovando nuevas características de seguridad, más de 100 solo este año, que protegen a nuestros usuarios y capacitan a los padres y cuidadores con un mayor control y visibilidad. RoBlox está diseñado con rigurosas características de seguridad incorporadas, y nuestras políticas son más bien. Compartir información personal.

Más por venir …