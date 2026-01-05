Roblox, que antes batía récords, ahora supuestamente no tiene jugadores

Jacarta – Robloxplataforma juego en línea que estuvo en el centro de atención mundial porque rompió el récord numérico jugador activo simultáneamente, ahora está experimentando una disminución en la actividad en varias experiencias de juego.

Aunque algunos juegos que solían ser populares ahora son visibles tranquilola plataforma sigue siendo uno de los ecosistemas de juegos más grandes del mundo con millones de usuarios activos mensuales.

La popularidad de Roblox alguna vez ha batido récords

A mediados de 2025, Roblox estableció récords increíbles con decenas de millones de jugadores en línea simultáneos en varios juegos populares como Grow a Garden y Steal a Brainrot.

Esta cifra incluso superó la cantidad de jugadores activos en otras plataformas de juegos como Steam. Este éxito ha convertido a Roblox en un centro de interacción social y creatividad para millones de jugadores de todo el mundo.

Sin embargo, informes recientes muestran que varios juegos que alguna vez estuvieron ocupados ahora están experimentando una disminución en el número de jugadores. Esta es una advertencia de que las tendencias de popularidad en los juegos en línea son muy dinámicas y pueden cambiar con el tiempo.

Factores de disminución de la actividad

Una caída en la actividad en algunas experiencias de Roblox no significa que toda la plataforma esté perdiendo usuarios. Algunos factores que influyen incluyen:

– Cambios en las tendencias de los juegos: los jugadores suelen pasar a juegos nuevos que se vuelven virales, dejando atrás los juegos más antiguos.

– Calidad y frecuencia de las actualizaciones de contenido: los juegos con actualizaciones periódicas tienden a retener a los jugadores por más tiempo que aquellos que se actualizan con poca frecuencia.

– Nuevas políticas de Roblox: algunas actualizaciones de políticas relacionadas con la verificación de edad y las restricciones de chat pueden afectar la experiencia de algunos jugadores.

Sin embargo, muchos juegos nuevos en la plataforma en realidad están experimentando una mayor actividad, por lo que esta dinámica refleja un cambio en las tendencias de los jugadores en lugar de una disminución general de los usuarios.

Roblox sigue siendo una gran plataforma de juegos

Roblox todavía tiene una enorme base de usuarios activos mensuales, con cientos de millones de jugadores en todo el mundo. Esta plataforma sigue siendo un espacio para que los creadores creen diversas experiencias únicas, que van desde juegos educativos y simulaciones hasta aventuras creativas.

Algunas experiencias en Roblox han batido récords de jugadores en línea simultáneos, llegando a decenas de millones de usuarios activos al mismo tiempo, lo que indica su inmensa popularidad en el mundo de los juegos en línea.