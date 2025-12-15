Roblox pateado, decenas de residentes inflamados

Jacarta – Roblox Patadas, decenas de residentes se enardecieron. Esto sucedió en la ciudad de Tomsk, Siberia, Rusia.

Lea también: Las redes sociales, la inteligencia artificial y los hoteles económicos son pilares para los ciudadanos indonesios que planifican las vacaciones de Navidad



Decenas de personas se manifestaron contra la prohibición impuesta por Moscú a la plataforma de juegos para niños de Estados Unidos (EE.UU.).

Fue una rara demostración de desafío público, a medida que crece la ira de los residentes por el bloqueo.

Lea también: El nuevo modo de Roblox The Forge hace que los jugadores se emocionen y se vuelvan adictos



En Rusia, la censura estuvo muy extendida durante la guerra. Moscú bloquea o restringe plataformas redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsAppY YouTube.

Mientras difunden su propia narrativa a través de las redes sociales y los medios rusos.

Lea también: Roblox The Forge: ¡La construcción más sólida para solo y en equipo, probadamente efectiva!



La Agencia Reguladora de Comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, dijo el 3 de diciembre de 2025 que había bloqueado Roblox porque estaba lleno de contenido inapropiado que podría afectar negativamente el desarrollo espiritual y moral de los niños.

En Tomsk, a 2.900 kilómetros (1.800 millas) al este de Moscú, decenas de personas desafiaron la nieve para sostener carteles hechos a mano que decían «No toques a Roblox» y «Roblox es una víctima de la Cortina de Hierro digital» en el parque Vladimir Vysotsky.

«Prohibir y bloquear es lo único que se puede hacer», se lee en un cartel, citado en el sitio. ReutersLunes 15 de diciembre de 2025.

En Rusia, la prohibición de Roblox ha provocado un debate sobre la censura, la seguridad infantil en relación con la tecnología e incluso la eficacia de la censura en un mundo digital donde los niños pueden eludir muchas prohibiciones con solo unos pocos clics.

Muchos rusos eluden fácilmente la prohibición utilizando una VPN (red privada virtual), aunque algunos jóvenes rusos cuestionan la lógica de la prohibición si se puede evitar tan fácilmente.

Mientras que otros se preguntan por qué hay tan pocas alternativas fabricadas en Rusia a las aplicaciones que han sido prohibidas en el país.

Algunos padres y profesores en Rusia han expresado su preocupación de que Roblox permita a los niños acceder a contenido sexual y comunicarse con adultos.

Roblox, que tiene su sede en San Mateo, California, EE. UU., ha sido prohibido en varios países, incluidos Irak y Turquía, debido a la preocupación de que los depredadores se aprovechen de la plataforma para abusar de los niños.

La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Cuando la prohibición rusa entró en vigor, Roblox dijo que tenía un «profundo compromiso con la seguridad» y proporcionó «rigurosas protecciones integradas para ayudar a mantener seguros a los usuarios».