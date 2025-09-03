Roblox para expandir la estimación de edad a todos los usuarios a fines de 2025

Plataforma de juego RaBlox anunció una meta el miércoles Para expandir su tecnología de estimación de la nueva era a todos sus usuarios para fin de año.

El movimiento llega en medio demandas recientes presentadas contra Roblox Con respecto a sus regulaciones de seguridad infantil y acusaciones de comportamiento de aseo experimentado en la plataforma.

En julio, Roblox anunció por primera vez que era Lanzamiento de la nueva tecnología de estimación de la edad facial para ayudar a confirmar las edades de los usuarios. Según Roblox, «Utilizando una combinación de tecnología de estimación de edad facial, verificación de edad de identificación y consentimiento de los padres verificado, este proceso proporcionará una medida más precisa de la edad de un usuario que simplemente confiar en lo que alguien escribe cuando crean una cuenta».

Con el objetivo de expandir esta característica a todos los usuarios antes de 2026, Roblox dice que «también lanzará nuevos sistemas diseñados para limitar la comunicación entre adultos y menores a menos que se conozcan en el mundo real».

Además, Roblox anunció el miércoles que ha establecido una asociación con la International Age Rating Coalition (IARC), «el estándar reconocido a nivel mundial para las clasificaciones de contenido para juegos digitales y apps, que luego verán la plataforma de juego» reemplazar nuestras etiquetas de vencimiento de contenido con las de las agencias de calificación confiables y familiares en todo el mundo «.

«Esto significa que los jugadores en los Estados Unidos verán calificaciones de la ESRB, mientras que los jugadores en la República de Corea verán clasificaciones de Grac, los jugadores en Alemania verán calificaciones de la USK, los jugadores en otros lugares de Europa y el Reino Unido verán calificaciones de PEGI, y así sucesivamente», según Reblox.

En una conferencia de prensa el miércoles, el director de seguridad de Roblox, Matt Kaufman Variedadsobre si estas nuevas medidas de seguridad se encuentran en medio de la presión potencial de Roblox Nuevos socios de plataforma de licenciaIncluyendo Netflix, Lionsgate, Sega y Kodansha, para expandir las regulaciones en respuesta a los recientes litigios contra la compañía.

«Obviamente, no podemos hablar sobre las conversaciones individuales que tenemos con todos nuestros socios, pero lo que puedo decir sobre la seguridad es que la seguridad es algo en lo que estamos invirtiendo constantemente», dijo Kaufman, y agregó: «Hemos realizado más de 100 actualizaciones a nuestros sistemas de seguridad este año. Están cambiando constantemente y el ritmo de esos cambios, a veces suceden en público, a veces están detrás de las escenas».

Kaufman señaló que, «cuando mejoramos diferentes modelos, por ejemplo, no hacemos un gran anuncio al respecto», sin embargo, cuando hay un cambio de política o el lanzamiento de una nueva función «Hablamos de eso». «Pero la realidad es que las cosas se están actualizando todo el tiempo, y sigue siendo la prioridad número uno para Roblox», agregó Kaufman.