Roblox lanza la herramienta de verificación de edad facial requerida para todos los usuarios

Roblox lanzará controles de edad facial como requisito para todos los usuarios que quieran acceder a funciones de comunicación a partir del próximo mes. La plataforma de juegos también ha implementado chats basados ​​en edades para limitar la comunicación entre menores y adultos.

A partir del martes, el proceso estará disponible como característica voluntaria en Roblox. A partir de la primera semana de diciembre, Roblox comenzará a aplicar el requisito de verificación de edad en mercados selectos, incluidos Australia, los Países Bajos y Nueva Zelanda. Se espera que los requisitos se expandan a los EE. UU. y otros mercados restantes donde las salas de chat de Roblox estén disponibles a principios de enero de 2026.

Aún no se han especificado fechas específicas para el lanzamiento.

Las nuevas medidas de seguridad la convierten en la primera plataforma en línea que exige controles de edad facial para acceder a las salas de chat.

Como se informó anteriormente, la medida se produce en medio demandas recientes presentadas contra Roblox con respecto a sus normas de seguridad infantil y las acusaciones de comportamiento de aseo experimentado en la plataforma.

En septiembre, Roblox anunciado por primera vez con el objetivo de ampliar su tecnología de estimación de edad a todos sus usuarios para finales de este año.

A partir del martes, Roblox también lanzó un nuevo Centro de seguridaddestinado a actuar como «un recurso dedicado para padres y cuidadores que brinda orientación y herramientas claras para ayudarlos a tomar decisiones informadas, configurar controles parentales y respaldar la experiencia en línea de sus hijos».

«La tecnología de garantía de edad sólida y altamente efectiva desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la seguridad de los niños usuarios en línea, ayudando a protegerlos de contenidos dañinos e ilegales y de interacciones de alto riesgo, mientras desarrollan habilidades de alfabetización digital apropiadas para su edad», dijo Stephen Balkam, director ejecutivo del Family Online Safety Institute, en un comunicado.

El proceso de estimación de la edad facial de Roblox se llevará a cabo utilizando la cámara del dispositivo del usuario a través de la aplicación. Persona, un proveedor de Roblox, procesa las imágenes y los vídeos para comprobar la edad y se eliminan inmediatamente después del procesamiento.

Después de que los usuarios completen el proceso de verificación de edad, los usuarios serán asignados a uno de seis grupos de edad: menores de nueve años, de nueve a 12 años, de 13 a 15, de 16 a 17, de 18 a 20 o de 21 años en adelante.

Diseñado para garantizar interacciones más seguras y apropiadas para la edad, los jugadores solo pueden chatear con compañeros de su grupo o grupos similares.

