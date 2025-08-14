Roblox demandado por el estado de Louisiana, alegando la explotación sexual de los niños

Plataforma de juegos en línea RaBlox ha enfrentado críticas durante años que no hace lo suficiente para proteger a los niños usando su plataforma. Ahora, el Fiscal General de Louisiana está demandando a la compañía, alegando, entre otras cosas, tiene y continúa «facilitar la distribución del material de abuso sexual infantil y la explotación sexual de los hijos de Louisiana».

La fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, presentó la demanda el jueves en el tribunal estatal. La demanda alega que Roblox «a sabiendas e intencionalmente no implementa controles de seguridad básicos para proteger a los usuarios infantiles de los depredadores» y no le da aviso a los padres y a los usuarios infantiles de sus peligros.

«Debido a la falta de protocolos de seguridad de Roblox, pone en peligro la seguridad de los niños de Louisiana», dijo la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, en un comunicado. «Roblox está invadido por contenido dañino y depredadores infantiles porque prioriza el crecimiento del usuario, los ingresos y las ganancias sobre la seguridad infantil. Todos los padres deben estar al tanto del peligro claro y presente a sus hijos por parte de Roblox para que puedan evitar que los impensables ocurran en su propio hogar».

Los representantes de Roblox no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una copia de la demanda del estado de Louisiana está disponible en este enlace.

Las leyes del fiscal general de Louisiana alegan que los juegos que han existido en la plataforma Roblox han incluido «Escape a Epstein Island», «Diddy Party» y «Public Bathom Simulator Vibe». Estos juegos y otros «a menudo están llenos de material sexualmente explícito y actividad sexual simulada, como la violación en grupo infantil», según la oficina de la AG.

Roblox tiene alrededor de 82 millones de usuarios activos diarios y más de 6.4 millones de experiencias dentro del sistema, la demanda, citando estadísticas de la compañía, dice que el 20% de los usuarios de Roblox tienen menos de 9 años; 20% son 9-12; 16% son 13-16; y 44% son de 17 años o más.

Según la oficina de Louisiana AG, debido a que no hay un mínimo de edad y un requisito para verificar la edad o el permiso de los padres una vez que se registre en Roblox, «los usuarios pueden decir fácilmente que son más jóvenes o mayores que su edad real, lo que permite a los depredadores niños plantear como niños y para que los niños pasen por alto cualquier requisito de edad».

La demanda del estado de Louisiana busca una orden judicial permanente que prohíbe a Roblox «participar en cualquier actividad en violación de la Ley de Prácticas Comerciales Injustas de Louisiana» o «representar que Roblox tiene características de seguridad adecuadas». La demanda también busca la «restitución inespecífica al estado de Louisiana» más los honorarios de los abogados y todas las sanciones y daños civiles «permitidos por la ley».