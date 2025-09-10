Robin Wright y Olivia Cooke son siniestros

Existe una relación particular que algunas madres tienen con sus hijos que a menudo se etiquetan como crianza en helicóptero durante la infancia, pero cuando estos niños se convierten en hombres, el vínculo a veces evoluciona hacia una obsesión incómoda. Video principal‘s «La novia«-Basado en la novela del mismo nombre de Michelle Frances en 2017, y adaptada para la televisión de Gabbie Asher y Naomi Sheldon, sigue una relación madre-hijo única que sale de los rieles tan pronto como la nueva novia del hijo entra en la escena. Una historia impactante y retorcida sobre manipulación, control y salud, la serie es un viaje salvaje y emocionante desde su escena de apertura hasta su conclusión a la altura.

Ambientada en el actual Londres, «The Girlfriend» comienza con Laura (Robin Wrightquien dirige varios episodios). Un distribuidor de arte consumado, Laura tiene su amoroso esposo de magnate del hotel, Howard (Waleed Zuaiter), y un vínculo dominante con su hijo adulto, Daniel (Laurie Davidson), un médico. Desde el exterior mirando, Laura’s World es absolutamente pintoresco, pero tan pronto como conoce al nuevo amor de su hijo, Cherry Laine (una perfecta Olivia Cooke), ella se pone inmediatamente al borde. Cherry es hermoso, inteligente y ambicioso, pero Laura sospecha inmediatamente de la pelirroja glamorosa. El ritmo y la seriedad del romance de la joven pareja se sienten amenazantes para ella. Además, Laura también se siente desanimada por las vagas respuestas de Cherry con respecto a su educación. No dispuesto a cortar el cordón umbilical, Laura comienza a cavar en el pasado de Cherry mientras intenta convertir a todos, incluidos Howard y su mejor amiga, Isabella (Tanya Moody), contra la joven.

Por su parte, Cherry, un agente de bienes raíces e hija de un carnicero, está decidida a aferrarse a su nuevo amante. Aunque adora a Daniel, él también tiene el estilo de vida que siempre imaginó alcanzar. Al ver la incomodidad de Laura con ella, Cherry emplea sus artimañas femeninas para causar una fractura en la conexión de Laura y Daniel. Desafortunadamente, cuando sus acciones sensuales pero astutas no logran cortar la relación madre-hijo de la manera que esperaba, surge un lado nuevo y mucho más diabólico de Cherry.

«La novia» desarrolla tensión debido a su estructura única. En los seis episodios de la serie limitada, el público presenció escenas y escenarios desde la perspectiva de Cherry o Laura antes de que cambie el punto de vista, proporcionando a los espectadores un ángulo alternativo sobre lo que habían visto inicialmente. Al principio, las mujeres parecen estar encerradas en una pequeña disputa sobre la atención y el afecto de Daniel. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la pareja termina participando en una guerra completa y cada vez más diabólica.

Al principio, el espectáculo es una tarifa estándar y ligeramente predecible para este tipo de narrativa psicológica. Sin embargo, a mitad de camino, «la novia» da un giro asombroso, lo que obliga al público a cuestionar todo lo que han aprendido hasta ese momento. El giro desencadena una serie de eventos siniestros e impactantes, aumentando la disputa entre las mujeres, con Daniel atrapado en medio de sus horribles escapadas.

Lo que separa a «The Girlfriend» de espectáculos similares es el Dynamism Cooke y Wright que traen a la pantalla. Mientras Cherry está más versado para mantener su ira hirviendo justo debajo de la superficie, Laura lucha por ocultar su angustia y asco, lo que alarma a los más cercanos a ella. Además, el juego de sabotaje y represalia TIT para TAT hace que una narración particularmente tensa que nunca va en la dirección que uno podría esperar. Así como los espectadores pueden encontrarse a sí mismos recogiendo lados, Laura o Cherry hacen algo inconcebible, cambiando las bases de la narrativa.

Como nos dice la historia, cuando las guerras más viciosas inevitablemente llegan a su fin, la destrucción, el caos y la desesperanza se dejan a su paso. A medida que «la novia» se precipita hacia su ardiente conclusión, la historia demuestra que está mucho más allá de una lectura de playa transformada para la pequeña pantalla. En cambio, examina las longitudes a las que las personas irán para mantener o lograr las vidas que desean. Más que nada, cuando el programa finalmente termine, su final aturdirá a la mayoría de los espectadores en silencio.

«The Girlfriend» se estrena el 10 de septiembre en Prime Video.