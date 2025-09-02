Robin Wright llama a América ‘mierda’ después de mudarse a Inglaterra

Estrella de «Forrest Gump» y «House of Cards» Robin Wright es la última celebridad en mudarse de los Estados Unidos al Reino Unido, y ella habló sobre su decisión de The Sunday Times.

Después de trabajar principalmente en el Reino Unido durante los últimos años, Wright alquiló una casa en los Chilterns en el sur de Inglaterra y pasó los fines de semana allí con su hermanastra. Ahora, planea mudarse a la costa con su compañero Henry Smith, un arquitecto criado en Australia, nacido en Australia, a quien conoció en un pub inglés.

«Estados Unidos es como, muestra», dijo Wright. «Me encanta estar en [England]. Hay una libertad de uno mismo aquí. La gente es muy amable. Están viviendo. No están en el automóvil en el tráfico, entran en pánico en una llamada telefónica, comiendo un sándwich. Eso es la mayoría de América. Todo es apresurado, competencia y velocidad «.

Ella agregó: «Todos están construyendo una casa enorme, y acabo de terminar con todo eso, me encanta la tranquilidad. Y he conocido a mi persona. Finalmente … Soy visto y amado por lo que soy. Es muy relajante».

Además de Wright, Ellen DeGeneres y Rosie O’Donnell también se mudaron al Reino Unido e Irlanda, respectivamente, pero debido al segundo mandato del presidente Trump.

«Llegamos aquí el día antes de las elecciones y nos despertamos con muchos mensajes de texto de nuestros amigos con emojis llorando, y yo dije:» Entró «. Y estamos como, ‘Nos estamos quedando aquí’ » Dijo DeGeneres en julio. «Es absolutamente hermoso. Simplemente no estamos acostumbrados a ver este tipo de belleza. Los pueblos, las ciudades y la arquitectura, todo lo que ves es encantador y es una forma de vida más simple. Está limpio. Todo aquí es mejor, la forma en que los animales son tratados, las personas son educadas. Solo me encanta aquí».

O’Donnell reveló en marzo que estaba solicitando la ciudadanía irlandesa. «Cuando sabes que es seguro para todos los ciudadanos tener los mismos derechos allí en Estados Unidos, es cuando consideraremos regresar», dijo. «Ha sido desgarrador ver lo que está sucediendo allí políticamente y duro para mí personalmente también».