Robi Syianturi hace historia en 2025, récord nacional en la medalla de oro de los SEA Games

Jacarta – Corredor larga distancia nacional el hace syianturi llama al año 2025 el período más histórico de su carrera y de su vida. A lo largo de ese año, atleta de Belitung, logró una serie de logros a nivel nacional e internacional, de los cuales el punto culminante fue una medalla de oro en la prueba de maratón. Juegos del MAR 2025 Tailandia.

A través de una subida a su cuenta personal de Instagram el jueves, Robi resumió su largo recorrido y varios logros importantes que marcaron hitos en su carrera como deportista rojiblanco.

«En febrero de 2025, fue seleccionado como ganador del Premio Fortune Indonesia», escribió Robi, abriendo su historial de logros a lo largo del año.

Luego se produjo un gran logro en julio de 2025, cuando Robi apareció en el Maratón de Gold Coast, Australia. En este evento, estableció un récord nacional y un récord del sudeste asiático con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 4 segundos. Este récord superó el anterior récord nacional a su nombre, de 2 horas 17 minutos 14 segundos en el Maratón Valencia de 2024, y también superó el récord del Sudeste Asiático del corredor tailandés Tony Ah-Thit Payne, que se mantenía desde el Maratón de Frankfurt de 2018.

La cosa no quedó ahí, Robi volvió a hacer historia en agosto de 2025 al pasar a formar parte del centro de entrenamiento de atletismo de larga distancia de Indonesia en Kenia. Este programa es la primera vez que los atletas nacionales participan en este como un esfuerzo por mejorar la calidad y la competitividad de los corredores de larga distancia indonesios a nivel mundial.

Robi volvió a batir el récord nacional en octubre de 2025 cuando participó en el Medio Maratón de Cassablanca, Marruecos. Terminó en quinto lugar con un tiempo de 1 hora 3 minutos 24 segundos, superando el anterior récord nacional de media maratón, 1 hora 4 minutos 48 segundos, que también estableció en 2024.

El mayor logro de Robi a lo largo de 2025 se produjo en diciembre, cuando ganó con éxito la medalla de oro en el maratón de los SEA Games de 2025 en Tailandia. Compitiendo en Run Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok, Robi terminó más rápido con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 33 segundos. Venció a dos corredores filipinos, Arlan Jr. Arbois y Richard Salano, quienes terminaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

«Nacer en la isla Belitung, que está llena de limitaciones, no ha roto mis sueños de vivir una vida más decente como la de otras personas», afirmó Robi. En los SEA Games de 2025, también tuvo el honor de ser portador de la bandera roja y blanca junto con la jugadora de voleibol Megawati Hangestri Pertiwi en el desfile de la ceremonia inaugural.