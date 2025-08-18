Robert Whittaker critica a los críticos de UFC 319 Evento principal

Robert Whittaker recientemente disparó a los críticos de la UFC 319 Evento principal entre Khamzat Chimaev y Dricus du Plessis. Chimaev dominó a Du Plessis con su lucha superior y lucha, y controlando la acción durante la mayor parte de la pelea.

A pesar del claro dominio de Chimaev, los fanáticos expresaron su disgusto. Se podía escuchar abuchear durante toda la pelea, especialmente cuando ‘Borz’ no estaba aterrizando en el suelo.

A pesar de los abucheos, Chimaev permaneció inmutado. Continuó su implacable ataque contra Du Plessis.

Du Plessis, conocido por su dureza y resistencia, no tenía respuesta a la presión de Chimaev. En un momento, estaba atrapado en la posición de crucifijo, sin signos de escape.

Aunque tuvo algunos breves momentos de éxito en la ronda final, Chimaev rápidamente recuperó el control. ‘Borz’ obtuvo una victoria por decisión unánime para convertirse en la nueva UFC Campeón de peso mediano. Los tres jueces anotaron el combate 50-44 a su favor.

En un episodio reciente de Podcast mmarcadeWhittaker apuntó a los fanáticos que criticaron el evento principal y la actuación de Chimaev. Elogió la lucha y el control de ‘Borz contra un luchador del calibre de Du Plessis, especialmente en una pelea por el título.

«Cualquiera que diga que es una pelea aburrida es una casualidad», dijo Whittaker. «Si eres fanático del deporte y no te fascina la capacidad de Chimaev para controlar a alguien tan perseguido como Dricus [du Plessis]¿Quién ha salido de las cosas una y otra vez, que físicamente nunca gaseosa, súper fuerte … si no estás fascinado por tal dominación unilateral, entonces tienes que ser informal «?

Robert Whittaker impresionado por el dominio de Khamzat Chimaev

Whittaker estaba muy impresionado por la capacidad de Chimaev para dominar Tú De principio a fin. Muchos fanáticos esperaban una batalla muy disputada, especialmente después de las mejoras de ‘Stillknocks’. Sin embargo, ‘Borz’ demostró estar en otro nivel.

Durante su episodio de podcast, Whittaker explicó por qué la actuación de Chimaev fue tan extraordinaria. Hizo hincapié en que peleas como esta, donde el Challenger es mucho más dominante que el campeón son raros.

Whittaker cree que el control de lucha de Chimaev merece más crédito.

«Nunca se ve esto. Este nivel, en las peleas de campeonato», dijo Whittaker. «Este nivel de control, acabamos de ver que alguien se cruza durante 15 minutos. ¿Cómo puedes ser fanático del deporte y no pensar, wow, eso es una locura».

Él continuó:

«No es como si un tipo lo estuviera llevando a esperar, [Chimaev’s] He estado haciendo esto desde los primeros 20 segundos de la pelea «.

Whittaker elogia la dureza de Du Plessis en UFC 319

Si bien Whittaker defendió rápidamente a Chimaev, también reconoció la dureza de Du Plessis. A pesar de ser abrumado por la mayor parte de la pelea, ‘Stillknocks’ nunca se rindió. Su resistencia fue clara en la esquina y durante toda la pelea.

Whittaker señaló que Du Plessis seguía peleando hasta el final. Claramente estaba siendo cerrado en las tarjetas de puntaje, pero seguía seguro de que podía recuperarse.

«Los accesorios para Dricus, Guy estaba peleando», dijo Whittaker. «[du Plessis] Nunca se rindió consigo mismo. Puedes escucharlo en la esquina, lo ves en esa quinta ronda ”.

Aunque Du Plessis aterrizó algunos ataques e incluso anotó un derribo, Chimaev rápidamente recuperó el control cada vez. Dada la naturaleza unilateral de la pelea, los ‘Stillknocks’ probablemente necesitan unir algunas victorias para ganar otra oportunidad por el título.