Robert Scorpio del ‘Hospital General’ tenía 79 años

Tristan Rogersquien interpretó como Robert Scorpio en «Hospital general«Ha muerto de cáncer de pulmón. Tenía 79 años.

El gerente de Roger, Meryl Soodak, confirmó que el actor murió el viernes por la mañana a ABC 7 Noticias de testigos ocularesy dijo que nunca había sido fumador.

Soodak le dijo a la salida que la representación de Rogers de Scorpio en la telenovela «significaba todo para él». Ella agregó: «Le encantaba ser Escorpio, y creó ese papel de la nada. Se suponía que debía trabajar un día, y terminó convirtiéndolo en algo enorme. Era un ser humano genuinamente leal y amable, y amaba a su familia».

Después de la noticia de su muerte, el showrunner del «Hospital General» Frank Valentini compartió una declaración con Variedad.

«Toda la familia del Hospital General está desconsolado al escuchar sobre el fallecimiento de Tristan Rogers. Tristan ha cautivado a nuestros fanáticos durante 45 años y Port Charles no será lo mismo sin él (o Robert Scorpio). Me gustaría extender mi más profundo simpatía a sus familiares y amigos durante este difícil tiempo. Tristan fue un talento único y estará enormemente perdido. Es posible que sea él en paz».

Como el espía imposiblemente suave, fresco y sarcástico, Robert Scorpio, a principios de la década de 1980 (se unió al programa en diciembre de 1980), Rogers fue un miembro clave del «Hospital General» del conjunto de actuación, junto con la «Supercouple» Luke (Anthony Geary) y Laura (Genie Francis), que provocó el drama de la cultura pop de la cultura pop. Esa época alcanzó su apogeo el 17 de noviembre de 1981, cuando Luke y Laura se casaron (Scorpio fue el mejor hombre de Luke), Elizabeth Taylor, protagonizada por la villana Helena Cassadine, y el espectáculo atrajo a una audiencia de 30 millones de espectadores.

Robert tenía sus propios enredos románticos, y fue el tercer miembro de un famoso triángulo amoroso entre el antiguo Grifter Holly (Emma Samms) y su compañera espía Anna Devane (Finola Hughes). Más tarde, la hija de Robert y Anna Robin (Kimberly McCullough) también se convirtió en un personaje enormemente significativo en la historia del «Hospital General», cuando contrajo el VIH cuando era adolescente.

Finola Hughes y Tristan Rogers © ABC /Cortesía Everett Collection

Cortesía de la colección ABC/Everett

En 2023 Entrevista con Variedad Para conmemorar el «Hospital General» que cumple 60 años, Rogers reflexionó sobre su tiempo en el programa. Gloria Monty le había elegido, la productora ejecutiva que había salvado el espectáculo de la cancelación, y dijo que después de haberle dicho «esta no es la forma en que un australiano reaccionaría en estas circunstancias», le dio permiso para hacer el diálogo suyo. «Y eso es lo que comenzó mi rolinero a través de casi cualquier guión en ese momento», recordó.