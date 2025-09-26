Robert Saleh hace un reclamo audaz sobre los entrenadores de Kevin O’Connell & Vikings

El Vikingos de Minnesota Han tenido un comienzo extraño en la campaña 2025 y, sin embargo, tienen un récord de 2-1 mientras se embarcan en su gira europea durante las próximas dos semanas. Antes de su enfrentamiento de la semana 4 contra el Pittsburgh Steelersque tendrá lugar en Dublín, Irlanda, Kevin O’Connell y su cuerpo técnico terminó siendo puesto en explosión San Francisco 49ers‘Coordinador defensivo Robert Saleh.

Los Niners se enfrentan al Jaguars de Jacksonville En la semana 4, con los Jags dirigidos por el entrenador en jefe de primer año, Liam Coen. Cuando Coen, quien era el anteriormente el Tampa Bay Buccaneers ‘ Coordinador ofensivo, aceptó el trabajo durante la temporada baja, contrató a varios miembros del personal de O’Connell para unirse a él. Según Saleh, eso presenta un desafío para San Francisco, porque O’Connell y su personal en Minnesota tienen un sistema de robo de señales que los Jags pueden estar utilizando.

Robert Saleh deja un reclamo audaz sobre Kevin O’Connell, Vikings

O’Connell y Coen se cruzaron entre sí en 2020 con Los Angeles Rams, ya que O’Connell era el coordinador ofensivo del equipo, mientras que Coen era el entrenador asistente de mariscales de campo. Después de que O’Connell tomó el trabajo del entrenador en jefe de los Vikings en 2022, Coen terminó regresando a los Rams para sucederlo como su coordinador ofensivo.

Cuando Coen fue contratado como entrenador en jefe de los Jaguars durante la temporada baja, rápidamente cazó a Grant Udinski y Shaun Sarrett del cuerpo técnico de O’Connell con los Vikings. Udinski está trabajando como coordinador ofensivo de Jacksonville, mientras que Sarrett es el entrenador de línea ofensiva del equipo, por lo que la influencia de O’Connell se puede encontrar en los Jags.

Aparentemente, eso se traslada a robar señales, ya que Saleh alega que O’Connell ha ideado un sistema elaborado que los entrenadores que anteriormente trabajaron con él han llevado a nuevos equipos. Que incluye los Jaguars, como Saleh detalló los desafíos Eso vendrá con Jacksonville ahora que Coen y su nuevo cuerpo técnico están en la ciudad.

«Liam y su personal, un par de tipos que vienen de Minnesota, tienen, legalmente, un sistema de tipo de robo de señal realmente avanzado donde siempre encuentran una manera de ponerse en una situación ventajosa», dijo Saleh el jueves el jueves. «Hacen un gran trabajo con eso … así que tenemos que ser geniales con nuestras señales y tenemos que ser excelentes con nuestra comunicación para combatir algunos de los dichos que podríamos dar en el campo. Están casi la élite en ese sentido, todo ese árbol».

¿Podrían los vikingos ser castigados por la NFL por las afirmaciones de Robert Saleh?

Las afirmaciones de Saleh inmediatamente llamaron la atención de los fanáticos, e inmediatamente provocaron recuerdos de «Spygate», que vio a los Patriots de Nueva Inglaterra ser castigados por la NFL en 2007 por espiar ilegalmente a sus oponentes antes de los juegos y robar sus señales. Saleh hace todo lo posible para decir que la operación de O’Connell es legal, pero sin embargo, va a levantar algunas cejas.

No hay nada que diga que los equipos no pueden robar las señales de sus oponentes, pero no pueden romper las reglas establecidas por la liga para hacerlo. Por ahora, no parece que O’Connell y los vikingos estén haciendo algo ilegal, o de lo contrario, Saleh probablemente habría hecho un trato más grande sobre esta operación. Minnesota intentará bloquear este ruido y centrarse en prepararse para su próximo choque contra Pittsburgh, que comenzará a las 9:30 a.m. ET del domingo por la mañana.