Robert Pattinson está asumiendo un nuevo papel como el primer embajador de la marca global para Marca de cerveza francesa 1664.

El actor protagonizará un nuevo director de campaña por el director nominado al Oscar Brady Corbet Eso debutará a principios del próximo año. No se han publicado otros detalles sobre el lugar, con 1664 solo burlándose de que la campaña «presenta una exploración cinematográfica de perspectivas contrastantes sobre el buen gusto», al tiempo que Pattinson «invitará al mundo a ver ‘buen gusto’ desde ángulos frescos, con 1664 posicionados como la cerveza que reúne a las personas».

Se espera que Pattinson ayude a promover el alcohol La línea premium de ofertas de Brand, que incluye 1664 Blanc, una cerveza de trigo francesa conocida por su apariencia brumosa y su ligero sabor cítrico.

1664 llama a Pattinson un talento ideal para asociarse, diciendo que su «estilo y punto de vista» únicos «se combina perfectamente con las» raíces parisinas y la sofisticación sin esfuerzo «de la marca.

En un comunicado de prensa, la marca de cerveza también defiende la colaboración «poco convencional» entre Pattison y Corbet, escribiendo que «señala un salto creativo audaz para 1664, que combina la sofisticación con una ventaja distintiva».

«Estamos encantados de unir a Robert Pattinson y Brady Corbet, dos íconos de la creatividad moderna, para crear una campaña que dramatice el debate del buen gusto», dice Nikola Maravic, directora de marketing global de 1664. «Juntos, sus personalidades únicas y su desafío creativo de los estilos, con la convención de 1664, en el corazón de la discusión. Nuestra larga misión de la cervecería en una cerveza en una cerveza en un estilo de premium de estilo vital,» está en el estilo de la vida de un estilo de estilo «.»

1664 es parte de la marca Kronenbourg, que elaboró ​​su primera cerveza dorada pálida en Francia en Yes, 1664. La pale ale francesa todavía contiene lúpulo Strisselspalt que es exclusivo del sitio de Alsacia, Francia, de su primera cervecería.