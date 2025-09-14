Robert Pattinson lee Batman 2 en Bolsa Locked, Penguin Season 2 en conversaciones

Después de casi cuatro años desde que «The Batman» se convirtió en un éxito de taquilla en 2022, el guión para «Parte II» finalmente se realiza y el disparo comenzará a principios del próximo año.

«Comenzamos a disparar [the film] En primavera, probablemente alrededor de finales de abril o principios de mayo «, director Matt Reeves dijo VariedadMarc Malkin en la alfombra roja de Emmys. «Ha sido un viaje largo, pero estoy increíblemente emocionado. Estoy realmente orgulloso del guión de mí y Mattson [Tomlin] lo hizo, y hemos comenzado a compartirlo con Robert [Pattinson]. »

Reeves reveló su emoción por volver al mundo arenoso de Gotham y las longitudes del equipo «The Batman» tuvo que ir para mantener el guión en secreto. «Ponemos [the script] en una bolsa secreta que literalmente tiene un bloqueo con un código. [Pattinson] estaba en Nueva York en ese momento, y todo es de gran seguridad «.

Después de terminar de leer el guión, Pattinson pudo mantener el guión en la bolsa cerrada: «Realmente confiamos en Rob, porque es el mejor».

Reeves se desempeñó como productor ejecutivo y supervisor de escritura en «The Penguin» de HBO, que está nominado para 24 nominaciones al Emmy. Si bien la temporada 1 está etiquetada como una serie limitada, Reeves reveló que el equipo está pensando activamente en una posible segunda temporada. “Estamos en discusiones. [Showrunner] Lauren [Lefranc] está pensando mucho y estamos hablando, así que ya veremos. Nos encanta el espectáculo, y creemos que nuestro elenco es muy increíble. El trabajo que hicieron Lauren y los escritores fue increíble. Nuestra pasión estaba en ella, pero nunca en nuestros sueños más salvajes podríamos imaginar que se habría recibido de la manera que era «.