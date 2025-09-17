Robert Irwin, Whitney Leavitt Tie

«Bailando con las estrellas«Está de regreso con su hito 20. no poder asistir Debido a la enfermedad.

El estreno comenzó con un baile de apertura, «Kill the Lights» de Whitney Myer, coreografiado por Ray Leeper. La nueva compañía también subió al escenario para un baile para «Sigue mirando» de Tate McRae. La nueva compañía incluye a Carter Williams, Onye Stevenson, Jaxon Willard y Hailey Bills, la prima de Jenna Johnson.

80 minutos después del episodio, Ribeiro anunció que el episodio del lunes superó el número de votantes del estreno de la temporada 33. Al final, compartió que la cantidad de votos duplicó el estreno del año pasado.

El último baile de la noche fue Robert Irwin y Witney Carson, una rutina que Hough dijo que fue el mejor baile de la semana uno que jamás haya visto. (Como recordatorio, Hough se llevó a casa el trofeo del espejo con la hermana de Irwin, Bindi).

Irwin aterrizó en la parte superior de la clasificación, empatando con Whitney Leavitt con un puntaje de 15. En un extraño giro de eventos, tanto Hough como Tonioli retuvieron 7s para Leavitt, pero luego se reveló que Tonioli realmente encerró en un 8, lo que le dio un 15, en lugar de 14.

Si bien no hubo eliminación durante el estreno, los votos de las primeras dos semanas se combinarán con ambas semanas de puntajes de jueces para determinar qué dos parejas van a casa la próxima semana en una doble eliminación.

Desplácese hacia abajo para obtener los puntajes de los bailes y los jueces de la semana uno: