Robert de Niro será honrado en Roma Wthin Alice en el festival de la ciudad

Robert de Niro Será honrado con el Lupa Capitolina, el principal honor de la ciudad de Roma, en conjunto con la barra lateral de Alice In Independents Festival de cine de Roma, que se dedica a películas para niños y jóvenes.

De Niro en la esperanza el 6 y 7 de noviembre en la capital italiana, donde recibirá el honor del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Mezclar negocios con Kudos, De Niro, al mismo tiempo estará en la eterna ciudad para asistir a la inauguración de su hotel Nobu Roma en el icónico a través de Veneto, el último retiro del chef Nobu Matsuhisa, de Niro y el productor Meir Teper, que estarán presentes.

Realizarán la llamada ceremonia de Kagami-Biraki, en la que la tapa del barril de sake se abre con un mazo de madera y el sake se sirve a todos los presentes como un símbolo de armonía y buena fortuna, frente al hotel a través de Veneto, de fama «La dolce vita». El evento será parte de la nueva extensión de la ciudad llamada «Fuori Sala» que se traduce como «fuera del cine». La barra lateral incluye reuniones, lecturas y presentaciones relacionadas con el cine y los libros para audiencias de todas las edades celebradas en octubre y noviembre.

Mientras tanto, Alice en la ciudad el miércoles. También anunció que se abrirá el 15 de octubre con la película de terror del director estadounidense Ben Leonberg «Good Boy» que se lanzó desde SXSW y presenta a un perro familiar llamado Indy que debe proteger a su enfermero dueño de una siniestra fuerza sobrenatural. Otros destacados de Alice in the City incluyen el drama familiar «Anémona» dirigida por Ronan Day-Lewis que trajo a su padre Daniel Day-Lewis, quien coescribió la película, fuera de la jubilación después de 8 años, ambos asistirán, y el debut compasivo del director iraquí Hasan Hadi «The President’s Cake» sobre los niños iraquíes que viven bajo Saddam Hussein.