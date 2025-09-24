Robert de Niro es el presidente de la FCC de Trump en Jimmy Kimmel Return Video

Robert de Niro hizo un cameo sorpresa durante Jimmy KimmelEl muy esperado regreso a su show nocturno el martes por la noche, fingiendo ser el nuevo presidente de Donald Trump’s FCC.

Después de que Kimmel dio su monólogo emocional que regresó, le dijo a los espectadores que el presidente de la FCC, Brendan Carr, quien amenazó a Disney y ABC el miércoles pasado, que condujo a la suspensión de Kimmel, se uniría al programa en vivo desde Washington, DC, De Niro fingió ser el nuevo presidente de la FCC de Mafioso que estaba derribando el libre expresión en el nombre de Trump de Trump.

«Así que le dices a Whoopi allí, es mejor que muestre un poco de respeto o la única opinión que está obteniendo es de debajo de George Washington. El puente, no el tipo», comenzó De Niro. Se refería al anfitrión de «The View» Whoopi Goldberg, cuyo compañero programa de entrevistas ABC permaneció en silencio por la suspensión de Kimmel la semana pasada y finalmente abordó la controversia el lunes. Después de sacar a Kimmel del aire, Carr amenazó a «la vista» la semana pasada.

Cuando Kimmel le preguntó si estaba amenazando a Goldberg, De Niro respondió: «Nunca amenazaría a la señorita Goldstein. Solo estaba enseñando una lección sobre las consecuencias».

Kimmel lo siguió diciendo: «Perdóname por decir, y tal vez eres el tipo equivocado con quien hablar, pero parece que la FCC está usando tácticas de mafia para suprimir la libertad de expresión». También le recordó al supuesto presidente que la FCC multará el espectáculo por maldecir en el aire.

De Niro luego se fue a un alboroto en forma de improperio, diciendo «¿Qué diablos me acabas de decir? Soy el maldito FCC. Puedo decir lo que sea que quiera».

Mira el video a continuación.