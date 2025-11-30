Robert De Niro era realmente poco interesante en Taxi Driver Set

Robert De Niro Puede que sea uno de los actores más respetados del mundo, pero cuando Jodie Foster Lo conoció por primera vez en el set de “Taxi Driver” de Martin Scorsese cuando tenía sólo 12 años, no quedó tan impresionada.

Hablando durante una conversación que abarcó toda su carrera en el Festival de Cine de Marrakech El domingo, Foster recordó cómo De Niro “me tomó bajo su protección” y la llevaba a cafeterías para interpretar líneas para la película. Pero como De Niro estaba adoptando un enfoque metodológico para su personaje, ella lo encontró bastante aburrido.

«Recorríamos las líneas una y otra vez. Y estoy seguro de que algunos de ustedes han estado aquí cuando Robert De Niro estuvo aquí. Uno de nuestros mejores actores estadounidenses, muy orgulloso de haber trabajado con él; no es la persona más interesante del mundo», continuó Foster. «Y en ese momento, él tenía mucho carácter, como era en esos días. Así que no era muy interesante y recuerdo haber almorzado con él y preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Cuándo puedo irme a casa? Y él realmente no podía hablar conmigo, así que yo hablaba con los camareros y la gente de los restaurantes».

Pero Foster y De Niro tuvieron un gran avance cuando él la dejó entrar en su proceso de preparación. “Finalmente me acompañó a través de la improvisación cuando tuvimos nuestro tercer almuerzo juntos, y me abrió los ojos a lo que podría ser la actuación”, dijo Foster. “Y a los 12 me di cuenta: ‘Oh, es mi culpa porque no he aportado lo suficiente’. Solo he estado diciendo líneas y esperando mi siguiente línea y actuando con naturalidad, pero construir un personaje es algo diferente. Y recuerdo lo emocionado que estaba, recuerdo estar un poco sudoroso, emocionado y riendo y regresar a la habitación del hotel para encontrarme con mi mamá y decirle: ‘He tenido esta epifanía’. Y creo que a partir de ahí todo cambió”.

“Taxi Driver” llevó a Foster al Festival de Cine de Cannes por primera vez, aunque reveló que “nadie quería traerme porque no querían gastar dinero en mí”. Sin embargo, su madre, que también era su representante y la matriculó en una escuela francesa en Los Ángeles, la presionó para que fuera.

«Mi mamá dijo: ‘No, es muy importante. Ella habla francés. ¡Esto es Cannes!'», dijo Foster. “Y por eso pagamos nuestros propios vuelos”.

Foster se rió al recordar que De Niro, Harvey Keitel y Scorsese “estaban realmente paranoicos” porque hubo algunos rumores en la Croisette acerca de que la película era demasiado violenta y tal vez necesitaba una calificación X.

“Todos hicimos la conferencia de prensa juntos, pero luego, después de la conferencia de prensa, todos se asustaron demasiado y no quisieron salir de sus habitaciones en el Hotel du Cap”, dijo Foster. “¡Así que terminé haciendo todas las entrevistas en francés para todo el equipo de ‘Taxi Driver’!”

Foster dijo que desde muy joven se sintió «atraída por personajes muy fuertes» y que sólo buscaba papeles «centrales» en las películas.

«No quería ser la hermana, la esposa, la hija, la novia de. Sólo quería que la película fuera sobre mí», bromeó, antes de agregar que también estaba «reaccionando al interés feminista de la segunda ola de decir: ‘Quiero importar. Quiero hacer películas que importen'».

Aunque Foster abordó el hecho de que no trabajó para muchas directoras durante la primera parte de su carrera, exclamó: «¡Luego, en las últimas cuatro películas, todas han sido mujeres!».

«No había ninguna, y no se ofrecieron. Quiero decir, realmente hasta hace 15 años, cuando miras la lista de películas convencionales y miras la lista de directores, nunca vi un nombre femenino», dijo, antes de resaltar el techo de cristal que enfrentan las directoras cuando buscan películas con mayor presupuesto.

«Si estás haciendo una película que conlleva cierto riesgo… no hay ninguna mujer que sea una película que cueste 125 millones de dólares», señaló. Dijo que «la idea no era darles a las mujeres estas megapelículas enormes si no habían tenido ninguna experiencia. ¿Qué tal si les damos a las mujeres la experiencia primero?».

El dos veces ganador del Oscar está presente en el festival marroquí para recibir un premio homenaje a su carrera y presentará su última película, la comedia de suspenso francesa “A Private Life”. Durante la conversación, Foster reveló que busca hacer más películas en francés.

«Por supuesto, porque siento que es una parte de mi personalidad que nunca puedo utilizar, y la mitad de mi cultura, porque fui a una escuela francesa», dijo Foster. «Me encanta la familia mundial que hace películas. Se siente como si fueran las mismas personas usando los mismos jeans y quejándose del café a las 3 de la mañana. Pero también me permite abrirme y aprender una nueva cultura».

Esta es la primera aparición de Foster en el Festival de Cine de Marrakech, que comenzó el viernes por la noche con la asistencia de una gran cantidad de estrellas. Además del cineasta de “Parasite” Bong Joon Ho como presidente, el jurado de este año incluye a la estrella de “Wednesday” Jenna Ortega, la protagonista de “Furiosa” Anya Taylor-Joy y la directora de “Past Lives” Celine Song.