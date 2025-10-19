Robert De Niro dice que Trump «no quiere abandonar la Casa Blanca»

Robert De Niro está diciendo a los estadounidenses que sigan protestando contra Donald Trump.

Después de las protestas nacionales del sábado contra No Kings, De Niro dijo MSNBC que el país necesita mostrar “mucha más” resistencia, porque eso es “lo único que los políticos van a reconocer”. Añadió que debemos hacer que los legisladores “tengan más miedo de la ira del pueblo” que de la “ira de Trump”.

«No podemos ceder», dijo De Niro. «No podemos cederle el paso porque no va a abandonar la Casa Blanca. No quiere abandonar la Casa Blanca. No abandonará la Casa Blanca. Cualquiera piensa que hará esto o aquello; simplemente se está diluyendo».

Y añadió: «Los republicanos, sobre todo, porque lo saben, pero lo aceptan. Es una situación clásica de matón. Lo vemos, y no hay otra manera de enfrentar a un matón. Hay que enfrentarlo y luchar contra ellos y hacerlos retroceder y hacerlo retroceder. Esa es la única manera en que esto va a funcionar».

A las protestas No Kings del 18 de octubre se unieron casi 7 millones de personas, según MSNBC. La agresiva represión migratoria de ICE sigue siendo un tema clave en las manifestaciones a nivel nacional, como lo fueron durante la primera No hay protestas de Reyes en junio. La presencia de la Guardia Nacional en las principales ciudades y los recortes radicales a los programas federales también fueron grandes motivadores para los participantes.

DeNiro era uno de los muchos Los pilares de Hollywood se pronuncian en apoyo del movimiento No Kings. El 9 de octubre, él apareció en un vídeo en la cuenta de TikTok del grupo de activistas políticos Indivisible para animar a la gente a asistir a las protestas No Kings.

«La protesta original contra los Reyes fue hace 250 años», dijo De Niro. «Los estadounidenses decidieron que no querían vivir bajo el gobierno del rey Jorge III. Declararon su independencia y libraron una guerra sangrienta por la democracia. Hemos tenido dos siglos y medio de democracia desde entonces. A menudo desafiante, a veces confusa, siempre esencial».

Continuó: «Ahora tenemos un aspirante a rey que quiere quitárnoslo: el rey Donald Primero. A la mierda. Nos estamos levantando de nuevo, esta vez, alzando nuestras voces de manera no violenta para declarar: No hay reyes».