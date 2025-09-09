Robbie Henchman tomará riendas de la agencia de marketing de WME 160over90


Robbie secuaz ha sido elevado a socio principal en WMEDonde inmediatamente comenzará a supervisar las operaciones de la Agencia de Marketing 160Over90, así como el negocio de representación de marca de la agencia de talentos.

Los clientes de 160over90 incluyen AB InBev, Coca-Cola, DP World, Macy’s, Marriott International, McDonald’s, University of Pittsburgh, Verizon y Visa. Los clientes de la marca WME incluyen LEGO y McDonald’s, entre otros. Henchman trabajará en estrecha colaboración con los vicepresidentes ejecutivos Ryan Brown, Jessica Sinn y Justin Zambuto, todos los cuales le informarán.

«El historial de Robbie de entregar asociaciones estratégicas y construir relaciones significativas y largas con marcas y líderes de suite C es simplemente insuperable», dijo el presidente y socio gerente de WME Group, Mark Shapiro, en una declaración preparada. «Con las marcas que cumplen 160ver90 y WME a un ritmo acelerado para una visión y acceso únicos en el entretenimiento, el deporte y la cultura, estamos bien posicionados para proporcionar soluciones creativas inigualables para alcanzar y activar a los consumidores».

Henchman fue anteriormente presidente de IMG Events and Global Asociaciones, donde él
administró su cartera de eventos globales y dirigió un equipo de ventas global para asegurar socios de marca
Para activos propios y representados, incluidos el Miami Open, Wimbledon, el R&A, Frieze, Taste Festivals, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y Hyde Park Winter Wonderland.

También se envió a las oficinas internacionales y las empresas deportivas de las compañías y trabajó con la entonces empresa matriz Triegue en asociaciones para varias unidades, incluidas UFC, WME y 160Over90. Comenzó su carrera de 30 años con IMG como pasante en Wimbledon en 1995, antes de mudarse a Hong Kong para trabajar en el negocio de clientes de IMG. Ha servido en roles en Europa, Asia y América del Norte.

“Los espacios de entretenimiento, deportes y experienciales están en una trayectoria emocionante, con
160over90 y WME a la vanguardia de este cambio «, dijo Henchman.» Estoy encantado de estar
apoyando a nuestro equipo global en forjar conexiones transformadoras de marca a consumidor que
Impulse resultados medibles para los negocios de nuestros clientes «.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí