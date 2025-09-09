Robbie Henchman tomará riendas de la agencia de marketing de WME 160over90

Robbie secuaz ha sido elevado a socio principal en WMEDonde inmediatamente comenzará a supervisar las operaciones de la Agencia de Marketing 160Over90, así como el negocio de representación de marca de la agencia de talentos.

Los clientes de 160over90 incluyen AB InBev, Coca-Cola, DP World, Macy’s, Marriott International, McDonald’s, University of Pittsburgh, Verizon y Visa. Los clientes de la marca WME incluyen LEGO y McDonald’s, entre otros. Henchman trabajará en estrecha colaboración con los vicepresidentes ejecutivos Ryan Brown, Jessica Sinn y Justin Zambuto, todos los cuales le informarán.

«El historial de Robbie de entregar asociaciones estratégicas y construir relaciones significativas y largas con marcas y líderes de suite C es simplemente insuperable», dijo el presidente y socio gerente de WME Group, Mark Shapiro, en una declaración preparada. «Con las marcas que cumplen 160ver90 y WME a un ritmo acelerado para una visión y acceso únicos en el entretenimiento, el deporte y la cultura, estamos bien posicionados para proporcionar soluciones creativas inigualables para alcanzar y activar a los consumidores».

Henchman fue anteriormente presidente de IMG Events and Global Asociaciones, donde él

administró su cartera de eventos globales y dirigió un equipo de ventas global para asegurar socios de marca

Para activos propios y representados, incluidos el Miami Open, Wimbledon, el R&A, Frieze, Taste Festivals, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y Hyde Park Winter Wonderland.

También se envió a las oficinas internacionales y las empresas deportivas de las compañías y trabajó con la entonces empresa matriz Triegue en asociaciones para varias unidades, incluidas UFC, WME y 160Over90. Comenzó su carrera de 30 años con IMG como pasante en Wimbledon en 1995, antes de mudarse a Hong Kong para trabajar en el negocio de clientes de IMG. Ha servido en roles en Europa, Asia y América del Norte.

“Los espacios de entretenimiento, deportes y experienciales están en una trayectoria emocionante, con

160over90 y WME a la vanguardia de este cambio «, dijo Henchman.» Estoy encantado de estar

apoyando a nuestro equipo global en forjar conexiones transformadoras de marca a consumidor que

Impulse resultados medibles para los negocios de nuestros clientes «.