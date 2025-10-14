Robbie Brenner, Marco Bassetti y Buzz del día 2 de Mipcom

En el episodio de hoy del podcast “Daily Variety”, VariedadLeo Barraclough habla sobre el ambiente y el bullicio en la Croisette el día 2 del mipcom mercado de contenidos en Cannes, Francia. Barraclough también detalla su reunión con el presidente de Mattel Studios Robbie Brenner. Además, el episodio presenta lo más destacado de VariedadSesión de conversaciones de C-Suite con el CEO de Banijay Marco Bassettiquien fue homenajeado en Mipcom con el Variedad Premio Vanguard por sus contribuciones a la industria televisiva mundial.

Más por venir

(En la foto: Robbie Brenner de Mattel conversando con Leo Barraclough de Variety en Mipcom el 14 de octubre)

