Robbie Brenner intensifica la producción televisiva en Mattel Studios: Mipcom

CANNES— Robbie Brenner dijo mipcom asistentes que el fabricante de juguetes está centrado en intensificar su desarrollo y producción de televisión ahora que Mattel La división de Studios se ha unificado bajo su liderazgo como presidenta y directora de contenido.

Brenner habló el martes con Leo Barraclough, Variedad‘s director de funciones internacionales, en el discurso de apertura del día 2 del mercado de contenidos de Mipcom. Brenner detalló su improbable viaje desde productora de cine independiente hasta líder de Mattel Studios. Reflexionó sobre el éxito innovador de “Barbie”, que fue el primer largometraje de Mattel bajo el nuevo régimen liderado por el director ejecutivo Ynon Kreiz, quien reclutó a Brenner para el fabricante de juguetes en 2018 para impulsar el componente clave de su estrategia para transformar Mattel en una empresa de medios y entretenimiento, además de sus negocios de juguetes y juegos de consumo.

«No es muy frecuente ir a trabajar y soñar todos los días», dijo Brenner sobre su papel. Después de unirse a la empresa, quedó impresionada por la cultura de detalle e innovación de Mattel. Ella aprecia la historia de Mattel de “tener la integridad para hacer que estos juguetes sean lo mejor posible”, dijo Brenner. Su trabajo es «encontrar formas de honrar eso y celebrar que las marcas lo hagan de una manera que parezca interesante, innovadora e inesperada».

Brenner explicó a Barraclough cómo Mattel intenta ofrecer los auspicios creativos de sus proyectos con escritores, directores, productores y estrellas distintivos que tengan un sentido del material. Travis Knight, el escritor y director que dirige el segundo largometraje de Mattel, “Masters of the Universe”, es un “fanático” que creció jugando con las figuras de acción y conoce los mitos detrás de ellas. La película de acción real protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes e Idris Elba se estrena el 5 de junio y es distribuida por Amazon MGM Studios.

«Él conoce a los personajes», dijo sobre Knight. «Ha sido maravilloso observar su atención al detalle».

Lo mismo ocurre con Daniel Kaluuya, quien está adoptando una nueva versión del dinosaurio morado para A24, con Ayo Edebiri como coprotagonista. El doble de riesgo convertido en director Sam Hargraves está al mando de la película “Matchbox” en proceso con John Cena y Jessica Biel. Y un día antes de la aparición de Brenner en Mipcom, su estudio reveló un pacto con M. Night Shamalayan para desarrollar una serie basada en el icónico juguete Magic 8 Ball.

«La televisión es un gran impulso para nosotros; me siento bien acerca de dónde está mi equipo», dijo Brenner. Brenner había sido el director de cine de la empresa. En junio fue ascendida para supervisar también la televisión. Ella cree firmemente que una alineación más estrecha traerá beneficios.

«Históricamente, todo ha estado tan separado» entre el cine y la televisión en los estudios», dijo Brenner. «Todo realmente está tan mezclado hoy… Para que todos existamos juntos bajo el paraguas, descubrimos cuál es el mejor pasado hacia adelante para que cada una de estas marcas navegue juntas como televisión y teatro».

(En la foto: Variedad’(S Leo Barraclough con Robbie Brenner de Mattel Studios en Mipcom en Cannes el 14 de octubre)