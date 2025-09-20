Robando atención, la película de terror ‘Sukma’ demuestra calidad con 560 mil espectadores translúcidos

Yakarta, Viva – La industria del cine de terror en el país nuevamente muestra sus colmillos. Películas de terror Titulado Sukma llamó con éxito la atención del público al penetrar 560,639 espectadores. Este logro es algo extraordinario, especialmente porque tiene que competir con las populares películas internacionales de terror, The Conjuring.

El éxito del alma no es algo instantáneo. El equipo de producción reveló que este proyecto fue el resultado de un largo trabajo duro. Escribir el escenario solo lleva casi un año y medio, mientras que el proceso de producción hasta que el lanzamiento demora aproximadamente un año completo.

Centrarse en la calidad, no la popularidad

Una de las claves del éxito de esta película radica en la selección de jugadores. El productor enfatizó que los actores fueron elegidos no por grandes nombres, sino por la calidad de su actuación.

«Los jugadores que elegimos no fueron porque eran famosos, sino por sus habilidades. Si fueran observados, la audiencia entendería de inmediato por qué estaban de acuerdo con sus respectivos roles», dijo. Baim wong.

La calidad de la producción se trabajó en serio. El proceso de clasificación, color y música se lleva a cabo con estándares profesionales. Los actores también aparecen en interpretar a sus propios personajes, dando profundidad a la historia.

Prueba de fuerza CGI local

Además de actuar, alma prominente gracias al uso de CGI intenso y desafiante. El proceso de trabajar en este efecto visual lleva ocho meses, un paso valiente dado para presentar una calidad visual equivalente a la película internacional.

«Nos arriesgamos un gran riesgo para trabajar en esta película. Pero queremos demostrar que CGI hecho en Indonesia puede ser el mismo que lo hizo decir», dijo Baim.

Este logro es una prueba de que la industria cinematográfica indonesia puede presentar una visual encantadora, así como construir la confianza que las películas locales pueden competir en el ámbito global.

Esperanza de películas locales

Con los logros de más de medio millón de espectadores, el equipo de producción espera que el alma pueda llegar a un público más amplio y fomentar el aprecio por la película Homeland.

«Nuestra esperanza, el alma puede ser cada vez más conocida y alineada con las películas internacionales», concluyó.