Rob Williams nombrado jefe de estrategia de contenidos de Sumerian Pictures

Rob WilliamsEl veterano ejecutivo cinematográfico que pasó una década en la extinta Participant Media, ha sido nombrado presidente de estrategia de contenidos en sumerio Fotos.

El fundador y director ejecutivo Ash Avildsen anunció la contratación el viernes y le ha encomendado a Williams la tarea de ampliar la lista de películas de la unidad. Sumerian se anuncia a sí mismo como un “estudio creativo independiente dirigido por artistas” y Williams se centrará en aumentar el volumen de lanzamientos para Norteamérica. El negocio principal de Sumerian está en el espacio musical, publicando géneros como el rock y el metal.

«Rob aporta una gran experiencia, relaciones y fuertes instintos en el cine independiente. Lo más importante es que comparte nuestra pasión por contar y descubrir historias convincentes que merecen estrenarse en cines», dijo Avildsen. «He dedicado muchos años de mi vida a la causa sumeria en la música y ahora, con Rob, llevaremos ese espíritu al cine. Estoy agradecido de trabajar junto a él y a la compañía que estamos construyendo juntos».

Williams tendrá su base en Los Ángeles y supervisará la estrategia, adquisiciones y distribución de la división cinematográfica. En Participant, Williams fue responsable de una amplia cartera que incluía ventas, distribución y adquisiciones de películas y series. Sus créditos incluyen la nominada al Oscar «Toda la belleza y el derramamiento de sangre», «Libro verde», «Roma» y «American Factory».

Anteriormente ocupó puestos ejecutivos en Netflix e Indomina Media y, más recientemente, fue consultor para Neon. Williams es miembro de AMPAS y miembro del consejo asesor de Independent Film and TV Alliance y Mercato Internazionale Audiovisivo.

«Estoy encantado de trabajar con el equipo de Sumerian para apoyar grandes películas y desarrollar una mayor capacidad de distribución para la empresa», añadió Williams. «Buscamos películas audaces y distintivas de cualquier género».

A principios de este año, Sumerian estrenó en cines “Queen of the Ring”, dirigida por Avildsen y protagonizada por Emily Bett Rickards, Josh Lucas y Walton Goggins. También lanzaron “Turnstile: Never Enough” de Brendan Yates y Pat McCrory Tribeca.