Rob Reiner recibe homenaje en los Critics Choice Awards de parte de Chelsea Handler

Rob Reiner recibió un emotivo homenaje en el 2026 Premios de elección de la críticaque tuvo lugar menos de un mes después de la trágica muerte del director y su esposa. Chelsea Handler fue la anfitriona de la ceremonia de premiación y terminó su monólogo de apertura compartiendo sentidas palabras sobre el difunto director.

«Todos en esta sala saben que el tipo más agradable de Hollywood era Rob Reiner», dijo Handler. «Cualquiera que haya pasado tiempo con Rob Reiner sabe que en el momento en que lo conoció, se sintió como un viejo amigo cuando conversaba con él. Estaba presente, estaba concentrado y era divertido, y le hacía toneladas de preguntas, ya fuera sobre política o cine o sobre las últimas tendencias de belleza. Estaba totalmente de acuerdo después de que le envié un mensaje de texto agradeciéndole por la cena hace unos meses. Me respondió y me dijo: «Nos divertimos mucho contigo anoche. Gracias por explicarme tanto sobre el plástico». cirugía. Fue muy edificante’”.

“Rob y Michele [Singer] fueron incansables en sus esfuerzos por tantas causas importantes, todas derivadas de una idea básica: la decencia y que todos debemos cuidar unos de otros. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que definitivamente necesitamos más de eso. Así que usemos esta noche como un recordatorio de esa decencia y como un recordatorio de todo lo que Rob y Michele representaron y por lo que lucharon tan duro”.

Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos en su casa el 14 de diciembre. El cineasta nominado al Oscar por “La princesa prometida”, “This Is Spinal Tap”, “Misery” y más tenía 78 años. El hijo de Reiner, Nick, fue arrestado en relación con la muerte de sus padres.

Tras la muerte de Reiner, muchos de sus antiguos colaboradores emitieron declaraciones en honor a su legado y amistad. Un grupo de sus amigos más cercanos de Hollywood, incluido cristal billy, Larry DavidMartin Short y Albert Brooks, emitieron un comunicado conjunto en el que Reiner fue elogiado no sólo como “un gran actor cómico” sino también como un “maestro narrador de historias”.

«No hay ningún otro director que tenga su alcance», se lee en el comunicado. Desde la comedia al drama, pasando por el ‘falso documental’ y el documental, siempre estuvo en la cima de su juego. Encantó al público. Confiaron en él. Hicieron fila para ver sus películas. Su toque cómico era incomparable, su amor por lograr que la música del diálogo fuera perfecta y su forma de afinar el filo de un drama era simplemente elegante”.

La muerte de Reiner continuó siendo noticia nacional cuando Donald Trump utilizó Truth Social para atacar al difunto director. El presidente de Estados Unidos alegó que la muerte de Reiner se debió “a la ira que causó a otros” por ser abiertamente anti-Trump. hollywood reaccionó atacando a Trump por ser cruel e insensible.

Jimmy Kimmel, por ejemplo, golpeó a Trump como “odioso y vil” por perseguir a Reiner después de una muerte tan trágica. El presentador nocturno añadió: «Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común cuando se trata de armas y atención de salud mental, es compasión y liderazgo. Eso no lo obtuvimos de nuestro presidente, porque no tiene nada que dar. En lugar de eso, tenemos a un tonto que divaga sobre tonterías».