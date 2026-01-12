Rob Reiner recibe el honor de los Globos de Oro de manos de Nikki Glaser después del asesinato

Rob Reiner fue homenajeado en el 2026 Globos de Oro por anfitrión Nikki Glaser durante los últimos momentos de la transmisión. La ceremonia tuvo lugar poco menos de un mes desde que el director de “La princesa prometida” y “This Is Spinal Tap” muriera trágicamente junto a su esposa, Michele Singer. El hijo de la pareja, Nick, ha sido arrestado en relación con sus muertes.

Mientras cerraba el espectáculo, Glaser llevaba una gorra de béisbol de “Spinal Tap” y dijo sobre la ceremonia que “Esta fue a las 11”. Eso, por supuesto, es un riff de la famosa parte de la comedia clásica de Reiner de 1984, en la que los amplificadores de la banda suben a 11, en caso de que «necesiten ese empujón extra para caer al precipicio».

<br />

Los Globos de Oro fueron la segunda entrega de premios de esta temporada en homenaje a Reiner. Los Critics Choice Awards, que se transmitieron el 4 de enero, se tomaron un momento para honrar al difunto director durante el monólogo de apertura de la presentadora Chelsea Handler.

«Todos en esta sala saben que el tipo más agradable de Hollywood era Rob Reiner», dijo Handler a la multitud. «Cualquiera que haya pasado tiempo con Rob Reiner sabe que en el momento en que lo conoció, se sintió como un viejo amigo cuando conversaba con él. Estaba presente, estaba concentrado y era divertido, y le hacía toneladas de preguntas, ya fuera sobre política o cine o sobre las últimas tendencias de belleza. Estaba totalmente de acuerdo después de que le envié un mensaje de texto agradeciéndole por la cena hace unos meses. Me respondió y me dijo: ‘Nos divertimos mucho contigo anoche. Gracias por explicarme tanto sobre cirugía plástica. Fue muy edificante’”.

«Rob y Michele fueron incansables en sus esfuerzos por tantas causas importantes, todas derivadas de una idea básica: la decencia y que todos debemos cuidar unos de otros», continuó Handler. «Creo que todos podemos estar de acuerdo en que definitivamente necesitamos más de eso. Así que usemos esta noche como un recordatorio de esa decencia y como un recordatorio de todo lo que Rob y Michele representaron y por lo que lucharon tan duro».

Tras la muerte de Reiner, muchos de sus antiguos colaboradores emitieron declaraciones en honor a su legado y amistad. Un grupo de sus amigos más cercanos de Hollywood, incluido cristal billy, Larry DavidMartin Short y Albert Brooks, emitieron un comunicado conjunto en el que Reiner fue elogiado no sólo como “un gran actor cómico” sino también como un “maestro narrador”.