Rob Reiner murió minutos después de sufrir heridas por cuchillo; Funeral en fecha posterior

Rob y Michele Reiner murió “minutos” después de sufrir “múltiples heridas por fuerza cortante”, confirma el certificado oficial de defunción de la pareja.

Rob, de 78 años, el legendario actor convertido en director, y su esposa Michele, de 70, fueron encontrados muertos el 14 de diciembre en su casa de Brentwood. Los certificados de defunción enumeraban la causa como “con [a] cuchillo, por otro” y anotó el tiempo entre el ataque y la muerte como “minutos”. Rob fue descubierto a las 3:45 pm y Michele fue encontrada a las 3:46 pm del 14 de diciembre. Desde entonces han sido incinerados, según los certificados de defunción. Su hijo Nick, de 32 años, ha sido arrestado y acusado de dos cargos de asesinato.

Rob y Michele Reiner se conocieron mientras él dirigía la comedia romántica «Cuando Harry conoció a Sally» y se casaron varios meses después, en 1989. Tuvieron tres hijos, Nick, Romy y Jake. Rob también adoptó a su hija, Tracy, durante su primer matrimonio con Penny Marshall.

Los cuerpos de Rob y Michele fueron encontrados por Romy, quien fue llamada a la casa después de que un masajista no pudo comunicarse con la pareja, según el New York Times. Nick fue arrestado esa misma noche.

Jake y Romy hablaron por primera vez sobre la muerte de sus padres el 17 de diciembre. «Las palabras ni siquiera pueden comenzar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando en cada momento del día. La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran sólo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos». dijeron en un comunicado.

Desde entonces han lanzado un declaración a la gente para compartir su gratitud por el “efusión de amor y apoyo”. Jake y Romy agregaron que se llevará a cabo un servicio conmemorativo en honor a Rob y Michele “en una fecha posterior”.

Rob ReinerHijo del famoso escritor, director y comediante Carl Reiner, protagonizó la comedia de 1971 «All in the Family» antes de dirigir películas como «This Is Spinal Tap», «When Harry Met Sally», «A Few Good Men» y «Stand by Me». La película más reciente de Rob, “Spinal Tap II: The EndContins”, se estrenó a principios de este año.