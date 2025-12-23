Rob Reiner CBS News Calificaciones especiales: 6,2 millones de espectadores

El CBS Especial de noticias “Rob Reiner — Escenas de una vida” alcanzó una media de 6,2 millones de espectadores el domingo por la noche.

Según Nielsen, 858.000 de esos espectadores pertenecían al grupo demográfico de adultos de entre 25 y 54 años.

El especial de 45 minutos incluyó nuevas entrevistas con los amigos del difunto cineasta, incluidos Kathy Bates, Annette Bening, Albert Brooks, Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Jerry O’Connell y Mandy Patinkin, quienes reflexionaron sobre su carrera y su legado. Las entrevistas se reforzaron con clips de entrevistas de CBS News con el propio Reiner a lo largo de los años, incluida su entrevista más reciente con Lesley Stahl en «60 Minutes», que se emitió originalmente en otoño, así como un vistazo a sus películas «The Princess Bride», «When Harry Met Sally», «Misery», «This Is Spinal Tap», «The American President» y «Stand by Me», además de su papel protagónico en la comedia de situación de CBS de los años 70 «All in the Family».

“CBS News: Rob Reiner – Escenas de una vida” es disponible en youtube además de transmitir en Paramount+.

Reiner y su esposa Michele Reiner fueron encontrado muerto en su casa en Los Ángeles el 14 de diciembre. Uno de sus hijos, Nick Reiner, ha sido arrestado y es siendo acusado de dos cargos de asesinato. Según sus certificados de defunciónLas muertes de los Reiner ocurrieron minutos después de que sufrieran múltiples heridas cortantes con un cuchillo. Nick podría enfrentar hasta cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte si es declarado culpable. Él no se declaró culpable cuando compareció por primera vez ante el tribunal el 17 de diciembre.