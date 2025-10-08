Rob Lowe para protagonizar el drama de servicio secreto de NBC The Detalle

Rob Lowe está listo para protagonizar una serie dramática sobre el detalle del Servicio Secreto del Presidente de los Estados Unidos, que actualmente está en proceso en NBC.

Titulado «El detalle«, El proyecto seguirá a los agentes de élite que sirven en los detalles de protección del presidente mientras intentan equilibrar la vida con el deber profesional mientras aseguran a la nación y se defienden contra la próxima amenaza inminente, según el logline oficial.

Creado por la escritora y productora ejecutiva Jennifer Yee McDevitt («Over the Moon», «Goodbye Vitamin», «Task Force Two»), el Proyecto proviene de UTV, una división de Universal Studio Group. Lowe también servirá como productor ejecutivo.

Si se ordena «The Detalle» para series, marcaría el regreso de Lowe a la televisión de transmisión con guión después de la conclusión de su carrera de cinco temporadas en «9-1-1: Lone Star» de Fox en febrero. En NBC específicamente, el programa contaría como la primera vez de Lowe como una serie regular en la red desde «Parques y Recreación», y su primer drama de NBC desde «The West Wing» de Aaron Sorkin.

Además de «The Detalle» en NBC, Lowe tiene un proyecto de comedia de situación en desarrollo en ABC llamado «The Ram», que se dice que es una «comedia romántica en el lugar de trabajo en la que Rob Lowe interpreta a un presentador diario de entrevistas deportivas que cae para que el nuevo productor traiga para aumentar sus calificaciones».

Actualmente, Lowe recibe y produce el programa de juegos Fox «The Floor» y lidera la cuarta temporada de su exitoso podcast de entrevista, «Literalmente! Con Rob Lowe». A continuación, Lowe protagonizará la película de terror «The Third Parent», junto con Crispin Glover, además de servir como productor. Además, acaba de envolver la producción en la comedia indie oscura «The Musical», junto al ganador del Premio Tony Will Brill y Gillian Jacobs.

Es representado por WME, Brillstein y Latham & Watkins.

McDevitt es representado por Rise Management y Lichter, Grossman, Nichols, Feldman, Rogal, Shikora y Clark.